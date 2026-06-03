VTLP critica el "estado de abandono" en el que está el kiosko de Caño Argales y reclama la cesión a la Asociación vecina

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid, Rocío Anguita. - VTLP

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha criticado este miércoles el "estado de abandono" en el que afirman que se encuentra el kiosco de la Plaza del Caño Argales, un espacio que recuerdan que fue rehabilitado "gracias a los presupuestos participativos" y han recordado que la Asociación de vecinos del barrio reclama su cesión para desarrollar actividades.

La portavoz del grupo, Rocío Anguita, ha acusado a la Concejalía de Participación Ciudadana de permitir "el deterioro de este kiosco que permanece cerrado y que ha comenzado a sufrir actos de vandalismo como consecuencia directa de su abandono".

"El kiosco está cerrado y está empezando a ser vandalizado porque está abandonado, gracias a que la Concejalía de Participación Ciudadana no quiere ceder este kiosco para su uso a los vecinos del Caño Argales, como han pedido en numerosas ocasiones", ha señalado Anguita, quien ha subrayado la "paradoja" de que "sea precisamente la concejalía responsable de fomentar la participación ciudadana la que esté bloqueando una demanda vecinal surgida de ese mismo proceso participativo".

La portavoz de VTLP rechaza la gestión de la concejala responsable del área, Mayte Martínez, que considera que contribuye a alargar "una situación que no se puede sostener más".

Según Anguita, el kiosco es "un patrimonio de este barrio" y los vecinos quieren "usarlo para hacer actividades en esta plaza y lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es devolverles este kiosco en su uso".

VTLP ha reclamado al gobierno municipal que "actúe de inmediato y formalice la cesión del espacio a la asociación de vecinos del Caño Argales antes de que el deterioro del kiosco sea irreversible".