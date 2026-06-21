VTLP critica el gasto de un millón en el torneo de pádel y reclama destinar esos recursos al deporte base de la ciudad - VTLP

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha mostrado su preocupación por la celebración, un año más, del torneo internacional de pádel en la Plaza Mayor, tanto por la "magnitud" de la inversión pública asociada al evento como por las "consecuencias" que supone para el uso ciudadano, al tiempo que ha reclamado que se destinen esos recursos al deporte base y a las instalaciones municipales.

La portavoz de la plataforma, Rocío Anguita, ha señalado que la instalación del recinto deportivo transforma durante cerca de un mes la fisonomía y los usos habituales de la Plaza Mayor.

En total, cerca de cuatro semanas durante las que este espacio público queda "profundamente condicionado" por una infraestructura de grandes dimensiones que dificulta el disfrute cotidiano de la plaza y genera un impacto visual "muy significativo" sobre uno de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

Valladolid Toma la Palabra considera "especialmente desproporcionada" la cuantía destinada a este acontecimiento deportivo, cifrada en torno a un millón de euros, una cantidad equiparable a la destinada al conjunto de los equipos de élite de la ciudad y muy superior a los recursos que reciben el deporte base o los juegos escolares.

RETORNO DE LA INVERSIÓN

Valladolid Toma la Palabra considera igualmente necesario disponer de una evaluación rigurosa y transparente sobre los beneficios reales que esta inversión genera para la ciudad.

"Desconocemos cuál es el retorno efectivo de este gasto. No contamos con datos claros sobre el número de visitantes que atrae el campeonato, el impacto económico que produce o los beneficios turísticos que reporta a Valladolid", ha expresado la edil.

Precisamente, ha señalado que cuando se destinan recursos públicos de esta magnitud, es "imprescindible" poder acreditar que la inversión genera un beneficio proporcional para la ciudadanía.