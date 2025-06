VTLP lamenta que nuevamente "la extrema derecha" evite una declaración de consenso en el día del Orgullo en Valladolid

VALLADOLID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra ha lamentado, un año más, este viernes que el Ayuntamiento de la capital no haya podido consensuar una "declaración institucional" para el acto del Día del Orgullo LGTBi, que se celebra en el Consistorio, debido al "bloqueo de la extrema derecha y la complicidad del equipo de Gobierno".

En el acto se leerá, con la participación de los grupos municipales de PSOE, PP y VTLP, una declaración aprobada por la mayoría de representantes de ayuntamientos en la Federación Española de Municipios y Provincias. Vox, al igual que ha hecho en los años anteriores desde que está presente en la Corporación, no intervendrá en esa lectura.

La portavoz del Grupo Municipal de VTLP, Rocío Anguita, considera que el Ayuntamiento "un años más se queda en el Día del Orgullo sin una declaración institucional consensuada".

Valladolid Toma la Palabra, su portavoz Rocío Anguita ha denunciado "el bloqueo sistemático de la extrema derecha a cualquier tipo de reconocimiento público a la diversidad, así como la inacción del equipo de gobierno".

"No todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Valladolid van a estar en la celebración, ni van a apoyar el manifiesto que se lee de la Federación de Municipios y Provincias porque la extrema derecha boicotea sistemáticamente este tipo de celebraciones y boicotea el apoyo a los jóvenes, a la diversidad y a la convivencia en nuestra ciudad", ha declarado Anguita.

VTLP considera que "la falta de apoyo institucional unánime es un mensaje peligroso en un contexto social cada vez más polarizado".

"Creemos que es gravísimo que una vez más la extrema derecha boicotee el apoyo a la diversidad, en este caso sexual y por orientación de género, que celebramos en el Día del Orgullo. Esta ha sido siempre una ciudad acogedora y una ciudad de convivencia. Ellos están promoviendo continuamente los discursos de odio y los discursos contra las personas diferentes y, una vez más, por omisión en este caso, siguen apoyando esos discursos de odio", ha insistido Anguita.

VTLP critica también la "actitud del equipo de gobierno", al que acusan de "permisividad frente a quienes bloquean el avance en derechos y reconocimiento de las personas LGTBIQ+" y junto a quienes gobiernan.

"Creemos que es un grave error y que el equipo de gobierno no puede consentir este tipo de actitudes. Estamos mandando el mensaje equivocado a la ciudadanía. No podemos permitir que se traslade la idea de que no hay unanimidad sobre algo tan fundamental como que Valladolid es una ciudad acogedora y que protege a todas las personas, sea cual sea su orientación sexual", ha recalcado.

Valladolid Toma la Palabra ha reclamado que "se ponga fin a esta situación y se refuerce el compromiso público con la diversidad, la convivencia y los derechos humanos".