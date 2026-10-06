VTLP participa en la Mesa Vecinal por la Vivienda en Valladolid y reclama una reunión equiparable en el Ayuntamiento

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha respaldado este martes la Mesa Vecinal por la Vivienda que se celebra en Valladolid, convocada por las asociaciones vecinales en la sede de la Federación Antonio Machado bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio. Hacia un Pacto Social por la Vivienda'.

VTLP ha aprovechado la convocatoria para volver a reclamar al Ayuntamiento que reúna la Mesa de la Vivienda, el órgano municipal destinado a abordar las políticas de vivienda junto a los agentes sociales, ya que afirma que "la última convocatoria fue en septiembre de 2025" y, "más de un año después, sigue sin fecha para una nueva convocatoria".

La concejala de Valladolid Toma la Palabra Cristina Colino ha valorado la iniciativa de las asociaciones vecinales y ha señalado que su convocatoria "evidencia la falta de respuesta del equipo de gobierno en materia de vivienda".

"Que tengan que ser las asociaciones vecinales las que convoquen una mesa de la vivienda dice mucho de lo que está pasando en este Ayuntamiento", ha reprochado Colino.

Han recordado que la vivienda "se ha convertido en la principal preocupación de la gente de esta ciudad, la gente se está movilizando, y el órgano municipal que existe para hablar de ello lleva más de un año cerrado". "El equipo de gobierno no mueve ficha una vez más. Lo único que saben hacer es anunciar promociones privadas, y anunciar vivienda no es hacer política de vivienda", ha señalado.

Colino ha recordado que su grupo municipal ya reclamó en julio la convocatoria de la Mesa de la Vivienda y considera que el equipo de gobierno "no mueve ficha" y critica la política de vivienda se limite fundamentalmente al anuncio de promociones.

"Anunciar vivienda no es hacer política de vivienda", ha afirmado. A esta parálisis, según la concejala, se suma el desmantelamiento del programa municipal de intermediación en el alquiler ALVA, un instrumento que funcionaba y que ha sido vaciado sin poner en marcha ninguna alternativa que cumpla esa función.

Para VTLP, la iniciativa de las asociaciones vecinales "representa precisamente el modelo de trabajo que debería impulsar el propio Ayuntamiento".

"La vivienda no se resuelve desde un despacho ni a base de anuncios. Se resuelve escuchando a quienes atienden cada día a las familias que no pueden pagar un alquiler o que no encuentran dónde vivir en su propio barrio, y se resuelve asumiendo que la vivienda es un derecho y no un negocio. Eso es lo que va a pasar hoy en esa mesa y lo que debería estar pasando en el Ayuntamiento", ha afirmado la concejala.