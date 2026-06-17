VTLP pedirá en el Pleno suspender los presupuestos participativos por la falta de informes sobre propuestas descartadas

La portavoz de VTLP en el Ayuntamiento de Valladolid, Rocío Anguita, en una comisión municipal. - VTLP

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) llevará al Pleno municipal del lunes 29 de junio su petición de suspensión del proceso de presupuestos participativos después de que la Comisión de Cultura, Educación, Participación Ciudadana, Deportes y Servicios Sociales haya concluido "sin respuestas que aclaren cómo se han gestionado las propuestas presentadas por la ciudadanía ni por qué se han descartado decenas de iniciativas seleccionadas previamente por las mesas de zona".

Según ha señalado la formación de izquierdas en un comunicado recogido por Europa Press, la portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha preguntado a la concejala responsable de Participación Ciudadana la comisión celebrada este miércoles "por los informes técnicos en los que se basa la exclusión de las 74 propuestas que finalmente no han pasado a la fase de votación ciudadana".

La respuesta de la edil responsable, Mayte Martínez, "se ha limitado a remitir a la información publicada en la página web municipal".

Pero, tras revisar el contenido disponible, Valladolid Toma la Palabra considera que "la documentación aportada no responde a las dudas planteadas".

"Nos han dicho que los informes técnicos estaban en la web, pero lo que hemos encontrado son simples comentarios indicando si una propuesta es viable o no. No hay informes técnicos firmados ni explicaciones detalladas que permitan conocer los criterios aplicados para aceptar o rechazar las propuestas", ha explicado Anguita al término de la comisión.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra considera que la sesión debía haber servido para aclarar las dudas existentes sobre el desarrollo del proceso participativo y para ofrecer información precisa sobre las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento.

"Lo preocupante es que seguimos sin saber por qué se han descartado determinadas propuestas, quién ha tomado esas decisiones y con qué criterios concretos se han adoptado. La comisión era el espacio para dar esas explicaciones y no se han dado", ha señalado Anguita.

Además, VTLP ha recalcado que mantiene "dudas" sobre "distintos aspectos de la configuración final de las votaciones, especialmente en aquellas zonas donde las propuestas sometidas a consideración ciudadana no agotan la cuantía prevista" --en la tarde de este martes ya en todas las áreas se superaba la suma de 1.050.000 euros-- o "donde algunas iniciativas superan el límite presupuestario establecido".

Para Rocío Anguita, "la falta de información y de documentación técnica suficiente impide garantizar la transparencia de un proceso que debería estar basado en la participación y en la rendición de cuentas. "Hoy esperábamos respuestas y no las hemos obtenido".

"Seguimos sin una explicación clara sobre la gestión de las propuestas y sobre las decisiones que han condicionado el proceso de presupuestos participativos", ha insistido.