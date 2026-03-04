VTLP pide al Ayuntamiento que no use herbicidas en la campaña contra la maleza por el riesgo para animales y ciudadanos

Imagen de un parque de Valladolid. - VTLP

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra ha criticado el anuncio del Ayuntamiento de Valladolid de utilizar herbicidas en la campaña municipal contra la maleza prevista para esta primavera y ha reclamado al equipo de gobierno que elimine definitivamente el uso de glifosato en los espacios públicos de la ciudad.

La portavoz del grupo municipalista, Rocío Anguita, ha recordado que Valladolid Toma la Palabra ya advirtió el año pasado del uso inadecuado de este tipo de productos.

"El año pasado ya advertimos del uso de glifosatos de manera inadecuada por parte del área de Parques y Jardines, tanto en medianas como en algunos solares, lo que provocó situaciones de contaminación peligrosas para animales de compañía, especialmente para los perros", ha señalado Anguita en un comunicado recogido por Europa Press.

La portavoz ha expresado su preocupación por que el concejal de Medio Ambiente, Alejandro Pellitero, vuelva a apostar por el uso de herbicidas en una primavera que, tras las abundantes lluvias de los últimos meses, previsiblemente registrará una mayor proliferación de vegetación espontánea.

"Este año, dada la gran cantidad de lluvias que ha habido y la gran cantidad de maleza que se va a producir, el concejal de Medio Ambiente vuelve a recurrir al uso de herbicidas y, en particular, al glifosato", ha señalado.

En este sentido, Anguita ha insistido en que el Ayuntamiento debe abandonar "definitivamente" este tipo de productos y apostar por métodos sostenibles. "Creemos que desde la Concejalía de Medio Ambiente deberían desterrar totalmente el uso del glifosato", ha reiterado Anguita, quien ha incidido en que existen otras opciones biológicas que son posibles y que pueden aplicarse siempre que se planifique bien la intervención.

Asimismo, la portavoz ha subrayado la importancia de informar adecuadamente a la ciudadanía cuando se realicen tratamientos en espacios públicos. "Es fundamental avisar a la población en tiempo y forma, y especialmente a las personas que tienen animales de compañía porque pueden verse en peligro con el uso generalizado de estos herbicidas en parques y jardines", ha concluido.