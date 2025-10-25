VTLP preguntará al equipo de gobierno municipal por el gasto de 36.300 euros en una mascota para promocionar la familia

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) preguntará en el pleno de este lunes al concejal de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, por el gasto de 36.300 euros destinado a la creación de una mascota para la promoción de la familia dentro de su área.

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, que denunció los hechos al descubrir esta consignación presupuestaria en la última comisión del área, ha mostrado su "sorpresa" ante esta iniciativa y ha criticado el uso de fondos públicos en un proyecto que considera "superfluo y sin ninguna justificación posible".

"No entendemos muy bien que se haga un gasto tan elevado para tener una mascota que no sabemos qué función va a tener en las actividades municipales, ni infantiles, ni sobre la familia", ha señalado Anguita, motivo por el que ve "preocupante" que se destine dinero a iniciativas de "dudosa utilidad" cuando todavía hay muchas personas mayores que no han podido acceder a una actividad en un centro de vida activa porque "no hay suficiente oferta".

También ha recordado que varios centros cívicos de la ciudad esperan reparaciones urgentes que no se han ejecutado. "Resulta incomprensible que el Ayuntamiento priorice gastos de este tipo cuando los servicios sociales de Valladolid están necesitados de refuerzos en todas sus secciones", ha concluido la portavoz.