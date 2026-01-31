VTLP reclama una estrategia "urgente" para proteger el turismo deportivo en Valladolid

VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha advertido de que el turismo deportivo en la ciudad se ve "seriamente afectado" por los elevados precios de las plazas hoteleras, una situación que pone en riesgo el acompañamiento de familiares de los deportistas, por ejemplo, a la celebración de competiciones y eventos que durante años han atraído a miles de visitantes a Valladolid, motivo por el que ha reclamado una "estrategia urgente" para proteger el turismo deportivo.

La portavoz del grupo municipal, Rocío Anguita, ha explicado que ha preguntado directamente a la concejala de Deportes si el Ayuntamiento trabaja con la Asociación de Hoteles de Valladolid para ajustar los precios en determinados eventos deportivos organizados por federaciones.

"La respuesta ha sido clara: de momento no se da ningún paso", ha lamentado, para después subrayar que este tipo de competiciones han traído tradicionalmente a la ciudad un turismo familiar, con niños vinculados a las distintas disciplinas deportivas.

No obstante, ha criticado, ahora mismo los precios no se ajustan a la realidad de estas familias y no es asequible venir a Valladolid, razón por la que ha considerado que esta falta de coordinación provoca una "pérdida de capacidad de atracción de eventos deportivos".

"De esta forma, se dejan escapar competiciones que generan actividad económica, dinamizan la ciudad y refuerzan la imagen de Valladolid como referente deportivo a nivel estatal", ha incidido la portavoz.

Por ello, Anguita ha remarcado la "urgencia" de retomar el diálogo y el trabajo conjunto en materia de turismo deportivo, algo "imprescindible" si la ciudad quiere ser un referente en todo el país.