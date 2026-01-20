VTLP reclamará en el Pleno que el Lope de Vega, tras su rehabilitación, y la fase 3 del LAVA sean de gestión pública

La portavoz de VTLP, Rocío Anguita, atiende a los medios ante las obras de rehabilitación del Teatro Lope de Vega. - VTLP

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) presenta una moción para que el Teatro Lope de Vega y la fase 3 del LAVA, una vez finalizadas sus obras, sean gestionados de manera pública a través de la Fundación Municipal de Cultura, ante la sospecha de que el equipo de Gobierno se plantee sacar a licitación la

Así lo ha explicado este martes su portavoz, Rocío Anguita, en una rueda de prensa en la que ha defendido que "los nuevos espacios escénicos de Valladolid deben tener una gestión pública" y ha subrayado que el LAVA debe consolidarse como lo que nació para ser "un laboratorio de artes escénicas vinculado a la producción local".

Para ello, Valladolid Toma la Palabra propone la creación de una Mesa de Coordinación Escénica de Valladolid, en la que esté presente todo el tejido cultural de la ciudad y que permita articular de forma colectiva la programación, la producción y el uso de los espacios.

"La producción local que se está haciendo en Valladolid es enorme y de gran calidad, y necesita espacios donde desarrollarse, exhibirse y experimentar. El LAVA debe ser ese lugar de laboratorio y creación, dando cabida a formatos innovadores y a nuevas propuestas escénicas", ha explicado la portavoz municipal", ha insistido Anguita.

En cuanto al Teatro Lope de Vega, Anguita ha señalado que debe convertirse en "un espacio de referencia para la producción local, provincial y regional, con prioridad para las compañías del territorio frente a producciones externas".

"Ya contamos con otros espacios donde llegan grandes producciones nacionales e internacionales. El Lope de Vega es el lugar idóneo para fomentar la creación escénica de Castilla y León", ha afirmado.

En este sentido, Valladolid Toma la Palabra plantea una colaboración interinstitucional con la Diputación, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura para dotar de contenido estable a este teatro histórico.

"Hay suficiente tejido cultural y suficiente producción para llenar de vida este espacio, si existe voluntad política", ha añadido.

Anguita ha criticado lo que ve como una "falta de planificación" del equipo de Gobierno de PP y Vox respecto al futuro de ambos equipamientos. "Cuando hemos preguntado qué se va a hacer con estos espacios, la respuesta ha sido que no lo saben", ha denunciado, aunque ha añadido que hace unas semanas el concejal de Urbanismo, el 'popular' Ignacio Zarandona, "hizo unas declaraciones en las que dijo que igual iban a un modelo de gestión como el que tiene el Teatro Zorrilla con la Diputación", es decir una licitación del contrato para la gestión.

"Que una gran empresa nacional venga a gestionar un espacio público sería una muy mala idea. La gestión pública de nuestros teatros funciona: el Calderón y el LAVA son referentes", ha subrayado.

La fase 3 del LAVA, ha apuntado VTLP, está previsto que finalice en junio de este año "al estar financiada con fondos europeos", mientras que las obras del Lope de Vega, también con financiación europea, "deben concluir a finales de 2026".

"Defender una gestión pública es defender la cultura como un derecho, apoyar a nuestras creadoras y creadores y apostar por una ciudad con identidad cultural propia", ha concluido Anguita.