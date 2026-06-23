VTLP reclamará en el Pleno más refugios climáticos, sombra, agua y parques abiertos frente a las olas de calor

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra llevará al próximo Pleno municipal una moción con cinco medidas concretas para "adaptar la ciudad al aumento de las temperaturas y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía durante las olas de calor", que, aseguran, son cada vez "más frecuentes e intensas como consecuencia del cambio climático".

La concejala de Valladolid Toma la Palabra, Cristina Colino, ha presentado la iniciativa esta mañana en la Plaza de Zorrilla, coincidiendo con un episodio de "altas temperaturas".

"Estamos hoy aquí con 34 grados antes de las 11 horas de la mañana, en medio de una ola de calor y después de la primavera más cálida de la que hay registros. Consideramos que hay medidas que se pueden impulsar desde el Ayuntamiento para mitigar estos episodios y hacerlos más llevaderos para la población", ha explicado Colino en declaraciones recogidas en un comunicado.

La edil ha planteado actuaciones que permitan a Valladolid adaptarse "a una realidad climática que ya está presente".

Entre las propuestas destaca la ampliación de la red municipal de refugios climáticos, aprovechando instalaciones municipales climatizadas y espacios verdes protegidos, así como la creación de itinerarios peatonales accesibles y sombreados que conecten servicios públicos esenciales en todos los barrios.

"Necesitamos recorridos arbolados y accesibles por los que se pueda transitar en la ciudad incluso en los días de más calor. También es imprescindible que existan zonas de estancia protegidas y que la ciudadanía disponga de información clara sobre dónde encontrar espacios frescos", ha señalado.

La iniciativa también reclama la "revisión urgente y puesta en funcionamiento" de todas las fuentes de agua potable repartidas por la ciudad. En este sentido, Colino ha recordado que VTLP lleva tiempo reclamando al equipo de gobierno garantizar "el acceso al agua pública, especialmente durante los episodios de calor extremo".

Asimismo, la formación insiste en la necesidad de que los parques y jardines desempeñen "un papel central como infraestructura ambiental y social". Por ello, propone "garantizar" su apertura durante las olas de calor y "revisar los horarios actuales para facilitar el acceso de la ciudadanía a estos espacios".

"Estamos frente al Campo Grande porque creemos que es especialmente necesario ampliar los horarios de apertura de los parques. Son espacios más frescos y es fundamental que la población pueda utilizarlos cuando más los necesita", ha afirmado la concejala de VTLP.

Por último, la moción plantea incorporar criterios de adaptación climática en todos los proyectos urbanos y actuaciones sobre el espacio público, para prestar "especial atención" a las zonas donde se producen islas de calor y donde existe "una menor presencia de arbolado y zonas verdes".

"Cada actuación urbanística debe contemplar más sombra, más árboles y más soluciones verdes. Tenemos herramientas para diseñar una ciudad mejor preparada para el calor y debemos utilizarlas", ha concluido Colino.