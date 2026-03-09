VTLP valora los avances en el parking de la plaza de la Solidaridad y reclama que sea de gestión municipal

VALLADOLID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha celebrado este lunes los avances en el proyecto de reparación del aparcamiento subterráneo de la Plaza de la Solidaridad y ha reclamado que su gestión, cuando se vuelva a poner en funcionamiento, sea a cargo de la empresa municipal Movasa.

El grupo de la oposición municipal ha reaccionado así a lo que consideran "el inicio de las obras" de reparación del aparcamiento subterráneo, después de que en la Junta de Gobierno se haya aprobado el expediente de contratación de las mismas, lo que supone el inicio de la fase de licitación, con un presupuesto de más de 300.000 euros.

Se trata de una infraestructura que llevaba años cerrada pese a la fuerte demanda de plazas de estacionamiento en la zona por parte del vecindario", ha señalado VTLP, que cabe recordar que formaba parte del Gobierno municipal junto al PSOE en 2016, cuando el Ayuntamiento decidió cerrar cautelarmente el aparcamiento subterráneo ante su mal estado y la escasa cifra de plazas vendidas --diez de 280--.

La actuación, considera VTLP, "responde a la reivindicación histórica de recuperación de esta infraestructura que las asociaciones vecinales ante la fuerte demanda de plazas de estacionamiento en el barrio".

Valladolid Toma la Palabra ha recordado que recogió esta demanda vecinal y la trasladó al pleno municipal de marzo de 2025 mediante una moción para impulsar su rehabilitación y puesta en funcionamiento.

"Nos alegramos de que por fin arranque esta obra. Fue una iniciativa de los vecinos y vecinas del barrio que recogimos desde nuestro grupo municipal, llevamos al pleno de Valladolid y fue votada en contra. Es un parking público largamente demandado por los vecinos y vecinas de La Victoria", ha añadido Anguita.

Sin embargo, ha apuntado que los votos en contra del equipo de gobierno en el pleno rechazaron la propuesta de que el aparcamiento sea de gestión municipal.

Pese a ello, han insistido en que la gestión del aparcamiento se realice desde Movasa, a través de Auvasa, como empresa pública municipal que ya gestiona el parking de la Plaza Mayor "con resultados muy exitosos".