VTLP ve 2025 como "un año perdido" en el que además "se ha consumado el desastre total" con el proyecto ferroviario

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid ha definido este martes 2025 como "un año perdido" en el que además "se ha consumado el desastre total" de "la parálisis de la ciudad" ya que Adif ha denunciado el convenio de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y "a día de hoy todas las obras de integración ferroviaria están paradas".

Como ha expresado la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, el equipo de gobierno "no ha sido capaz de sacar adelante ninguno de los proyectos que estaban pendientes, ni la construcción de nuevas viviendas en la zona de Puente Jardín, ni han iniciado la obra en el 29 de octubre, ni por supuesto el Puente del Poniente, ni por supuesto Daniel del Olmo, ninguna de las obras necesarias para la ciudad".

A la sensación de "año perdido", ha sumado que en 2025 "se ha consumado el desastre total de la parálisis" para la ciudad tras la denuncia del convenio de la integración ferroviaria y las obras previstas desde 2017 están paradas mientras el equipo de Gobierno de PP y Vox no tiene "un nuevo proyecto para el paso de la vía del tren por Valladolid".

"Por más que el equipo de gobierno y el alcalde Carnero se empeñen en decir que su proyecto es el soterramiento, nadie ha visto ese proyecto", ha enfatizado, antes de precisar que "nadie sabe cuánto cuesta, en qué condiciones se puede hacer, ni quién lo va a financiar".

En definitiva, Anguita lamenta que en 2025 "no se ha avanzado en solucionar ninguno de los graves problemas que tiene la ciudad, ni en la limpieza, ni en la vivienda, ni en la mejora de los autobuses".

"Ninguna de estas cosas han sido posibles y además el proyecto de futuro que tenía la ciudad también se ha parado", ha criticado.