VTLP ve en la reforma de la plaza Virgen del Carmen de Valladolid "una oportunidad perdida para mejorar las Delicias"

Plano de la obra en la avenida de Segovia difundido por el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha reclamado al Ayuntamiento la "oportunidad perdida" para mejorar "el corazón de las Delicias" en la reforma de la plaza de la Virgen del Carmen.

La concejala Cristina Colino, de VTLP, lamenta que la reforma de la plaza mantenga los cuatro carriles de la avenida de Segovia y "relegue el arbolado a la mediana en lugar de ganar espacio para peatones". Además, ha reprochado a PP y Vox que hayan cambiado el proyecto impulsado por el anterior Gobierno por uno de "menor calidad".

"Desaprovecha la oportunidad de transformar de verdad uno de los espacios más transitados del barrio de Delicias", ha explicado Colino sobre la actuación urbana que ha iniciado este lunes y que pertenece al programa 'Jardín de las Delicias', presentado por el alcalde Jesús Julio Carnero.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 250.000 euros y se llevará a cabo en un plazo de dos meses, en el que está planeado mantener los cuatro carriles en la avenida de Segovia, en el tramo de unas decenas de metros que atraviesa la plaza Virgen del Carmen, y que situará el arbolado en la mediana en lugar de en las aceras.

Por este motivo, Valladolid Toma la Palabra lamenta que esta actuación deje la movilidad prácticamente como estaba, con "cuatro carriles de coches, arbolado en la mediana y una franja de acera algo más ancha".

"Anunciar un 'Jardín de las Delicias' no es política de humanización si en la plaza más representativa del barrio se sigue priorizando el vehículo privado", ha señalado la concejala.

Asimismo, Colino recuerda que durante el anterior mandato municipal los servicios técnicos del Ayuntamiento redactaron un proyecto para la Plaza Virgen del Carmen que se encontraba en su fase final; sin embargo, ha sido rechazo por Carnero por uno con una intervención menos ambiciosa, ya que estaba planteado reducir los cuatro carriles a uno por sentido, ampliar al máximo el espacio peatonal y dar continuidad a la humanización de la avenida de Segovia ya ejecutada.

En este sentido, han afirmado que el gasto para las arcas públicas "ha aumentado al rechazar el trabajo técnico original y al encargar un nuevo proyecto peor que el original".

"Es un despilfarro y una decisión política que da la espalda al barrio", ha añadido Colino.

La reforma, para el grupo municipal, "no resuelve los problemas climáticos en el barrio".

"Debería haber apostado por apaciguar el tráfico en un vial que atraviesa un entorno escolar y comercial, y por colocar los árboles donde de verdad hacen falta", según señala Colino, que ha puesto el foco en la "falta de árboles en la acera para dar sombra a las vecinas y vecinos que caminan, esperan el autobús o llevan a sus hijas e hijos al colegio".

En definitiva, la formación considera que esta actuación refleja la forma en la que el actual equipo de gobierno aborda la humanización de la ciudad. "Anuncios ambiciosos sobre el papel y actuaciones que, cuando llegan al espacio más simbólico del barrio, se quedan a medio camino", ha concluido.