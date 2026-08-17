El vuelco de un camión en Villamuriel de Cerrato (Palencia) provoca retenciones en la A-62

Información de la DGT sobre el accidente - DGT

PALENCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un camión en Villamuriel de Cerrato (Palencia) provoca, a estas horas, retenciones en la A-62, según informa la Dirección General de Tráfico en su página web y el 1-1-2.

El accidente se ha producido sobre las 13.38 horas en el punto kilometrico 84 de la citada vía sentido Valladolid. Además, la carga del vehículo de alto tonelaje ha afectado a otro turismo, con un herido leve de unos 60 años.

El 1-1-2 ha dado aviso a Guardia Civil y Emergencias Santiarias-Sacyl.