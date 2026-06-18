El vuelco de un turismo entre Campillo y Medina activa a los bomberos por tres atrapados en el interior

Archivo - Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de la Diputación de Valladolid. - 112 CYL - Archivo

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vuelco de un turismo en la VP-8903, entre los municipios vallisoletanos de Campillo y Medina del Campo, ha obligado a activar a los bomberos y a un helicóptero medicalizado al permanecer tres personas atrapadas en el interior del vehículo.

El accidente se ha producido a las 18.09 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso del mismo a Guardia Civil, bomberos de la Diputación, Policía Local de Medina y a Sacyl, que ha movilizado, entre otros recursos, un helicóptero medicalizado.

De momento se desconoce el estado de los heridos a los que se atiende en el lugar del siniestro.