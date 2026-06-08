Vuelve a Valladolid la Ruta de Tapas y Cocktails Arco Iris, con 12 bares y propuestas gastronómicas exclusivas

Archivo - Un balcón con la bandera arco iris - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudadanía vallisoletana podrá disfrutar entre este lunes y el 28 de junio de la Ruta Arcoíris de Tapas y Cocktails que organiza Fundación Triángulo Castilla y León, dentro de la programación del Zorrilla's Fest, en colaboración con 12 establecimientos hosteleros de la ciudad.

Los bares y cafeterías participantes ofrecerán al público durante estos días una selección de tapas y cocktails de tematica LGTBIQ+, diseñados en exclusiva para este evento. Las personas que se acerquen a los locales a disfrutar de sus propuestas gastronómicas podrán puntuar a través de un código QR, según sus preferencias. El mismo día 28 de junio, se conocerá cuáles han sido las opciones favoritas del público, que recibirán un trofeo honorífico entregado por Fundación Triángulo.

El itinerario ofrece opciones para todos los gustos. En el apartado de coctelería, las propuestas van desde el homenaje folclórico de Bicoca con su 'Como una ola', hasta la fantasía de purpurina comestible con el 'Mariliendre' de Faroles Rock.

Uno de los tragos más intensos es 'Cobra Roja', de Bizarro, mientras que el exotismo llega de la mano de 'Leche de Tigre' y 'Leche de Pantera', las propuestas de La Tigre y La Passion. La picardía la 'Beluguita', la propuesta mexicana del Beluga y el romance lo aporta 'Sabor de Amor', de El Desván del Deseo.

'Born to be wild' es la propuesta atrevida de El Farol de Cantarranas. El emblemático El Largo Adiós participa con 'La manga de la catedral' y, para los más gamberros, La Bohemia se suma con 'Chupa y mama'.

La vertiente culinaria no se queda atrás. Kalathos dobla su apuesta con la tapa de queso, jamón y pollo a la que ha bautizado como 'Pollita gamberra' y la opción de puled pork, bacon y queso de la 'Cerdita golfa'. Por su parte, Faroles Rock presenta su 'Te quiero taco', de pulled pork y pico de gallo. L'Apertivo aporta el toque internacional con el maridaje de su tapa de sobrasada picante nduja 'Rosso Passione', junto al cóctel 'Select Spritz'.

El festival cultural LGBTIQ+ Zorrilla's Fest está organizado por Fundación Triángulo, patrocinado por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, y la Junta de Castilla y León, además de contar con la colaboración de 21 establecimientos de hostelería y comercio de la ciudad.

Su objetivo es el apoyo a la diversidad, la pluralidad, el progreso, la modernidad y los avances sociales para todas las personas. Toda la información está disponible en la web del festival www.zorrillasfest.es y sus redes sociales.