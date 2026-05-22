Vuelven los avisos por tormentas este sábado a León, Palencia, Burgos, Ávila, Salamanca, Zamora y Valladolid

Avisos por tormentas este sábado en Castilla y León. - AEMET

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los avisos meteorológicos de riesgo por tormentas volverán a estar activos este sábado, 23 de mayo, en las provincias de León, Palencia y Burgos, donde también se advierte de acumulación de precipitaciones en la cordillera cantábrica, y en Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora.

Según señala la Agencia Española de Metorología (Aemet), se trata de avisos de peligro bajo (amarillo), que se activarán a las 14.00 horas de este sábado hasta la medianoche.

En las provincias de León, Burgos y Palencia, se avisa de tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en zonas de meseta, mientras que en las zonas de cordillera cantábrica se suma un segundo aviso amarillo por lluvias, con precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora, aunque de manera dispersa.

En zonas de meseta de Zamora, Ávila y Salamanca y en toda la provincia de Valladolid, los avisos amarillos por tormentas advierten de que serán aisladas y también acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.