El 'Winter Indie City' celebra hasta marzo del 2027 su XVI edición en Segovia, y agota en 24 horas los abonos

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy (izda) y el organizador de WIC, Víctor Sanz. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Winter Indie City' (WIC) celebra su XVI edición en Segovia con una programación de conciertos que se prolonga hasta el 13 de marzo de 2027 y que, en las primeras 24 horas de venta de entras, ha agotado los 150 abonos emitidos para disfrutar del festival al completo.

El 'Winter Indie City' (WIC) es un proyecto cultural que, tras 16 años de trayectoria, mantiene su apuesta por la música en directo, el descubrimiento de artistas y una programación alejada de los condicionantes comerciales.

El festival defiende la libertad de programación, la personalidad artística y el encuentro entre músicos y público en una cita que ha convertido a Segovia "en una parada habitual de las giras nacionales e internacionales de la escena alternativa".

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha destacado el valor de esta iniciativa, cuyo alto nivel artístico coincide con la línea estratégica municipal de ofrecer "una cultura de calidad, para, por y a favor de la ciudadanía y de los agentes culturales de la ciudad".

El Ayuntamiento de Segovia respalda el festival mediante una subvención a la asociación Forever Changes, organizadora del WIC y la cesión de la sala 'Julio Michel' de 'La Cárcel-Centro de Creación'.

El coordinador del festival, Víctor Sanz, ha destacado la consolidación del proyecto y la respuesta del público a esta iniciativa cultural que, en las primeras 24 horas de apertura de la venta de entradas "ha agotado los 150 abonos puestos a la venta para el conjunto del ciclo", que se extiende hasta marzo del próximo año.

El calendario de conciertos se inicia el 15 de noviembre con la actuación de Rob Leines en la sala 'Octavo Arte'. El 25 de noviembre, la sala 'Julio Michel' acogerá a Steve Wynn & Chris Cacavas. El 28 de noviembre será el turno de Maika Makovski, que actuará en la calle Fernán García, y el 29 de noviembre subirán al escenario The Sadies + Terra Lightfoot, de nuevo en la sala 'Octavo Arte'.

El WIC de 2027 ofrece, el 24 de enero actuarán Restos + The Pink Stones; el 6 de marzo, Sarria, y el 13 de marzo, Kleejoss. En los tres casos, los conciertos se desarrollarán en la sala 'Octavo Arte'.

Víctor Sanz ha subrayado la proyección exterior del festival y el atractivo que supone para el público de provincias limítrofes, que se desplaza hasta Segovia para asistir a los conciertos y disfrutar de la ciudad durante el fin de semana.