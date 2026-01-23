Wolaria busca startups innovadoras que quieran crecer y formarse en la única aceleradora pública de CyL

VALLADOLID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La aceleradora pública de Castilla y León, Wolaria, busca proyectos innovadores que quieran crecer y formarse en la Comunidad, por lo que invita a emprendedores con "alto potencial de crecimiento" a presentar su candidatura para formar parte de la XXVIII edición de una iniciativa que impulsa el desarrollo de startups hasta el 26 de enero.

Se trata de un programa "gratuito de formación, acompañamiento, tutorización especializada y apoyo al emprendimiento innovador de Castilla y León, orientado a fomentar la excelencia en la aceleración de empresas, apoyando a emprendedores y startups en su desarrollo y crecimiento sostenible", detalla la Junta a través de un comunicado.

Asimismo, ofrece formación y servicios "en áreas clave como estrategia, plan de negocio, ventas, marketing, aspectos legales, y finanzas, asegurando que los participantes obtengan las herramientas necesarias para competir y prosperar en el mercado global".

Una vez finalizada la fase de aceleración, las empresas pasan a formar parte del ecosistema emprendedor de Wolaria, con acceso a actividades de networking, talleres formativos y foros de inversión, que facilitan la búsqueda de financiación pública o privada, explica el Ejecutivo autonómico.

En este proceso, la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial, Icecyl, pone a disposición de las startups recursos públicos y privados y la colaboración de buena parte de los agentes de ecosistema regional de innovación, como las universidades, los centros tecnológicos y las grandes corporaciones autonómicas.