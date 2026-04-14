La XII Legislatura echará a andar hoy con Presidencia del PP tras el acuerdo con Vox al que cede la Vicepresidencia

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VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XII Legislatura echará a andar a las 11.30 horas de este martes, 14 de abril, con la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León que estarán integradas por 82 procuradores, uno más que en el mandato anterior tras ganar uno Segovia por población, y con un acuerdo cerrado entre PP y Vox por el que los 'populares' ocuparán la Presidencia del Parlamento, que recuperan siete años después, mientras que los segundos tendrán la Vicepresidencia primera que le correspondía al PP.

Así consta en el acuerdo "firme y duradero" alcanzado este lunes entre el Partido Popular y Vox para la constitución de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León que, según han asegurado los dos partidos en un comunicado conjunto, busca dotar de estabilidad a la nueva Legislatura. PP y Vox han explicado además que la configuración de la Mesa permitirá garantizar la estabilidad legislativa durante los próximos cuatro años y han situado el acuerdo como "paso previo" a la formación del próximo Ejecutivo.

El PP propondrá como presidente de las Cortes al segoviano Francisco Vázquez, vicepresidente primero del Parlamento en el mandato precedente y veterano político segoviano que ha sido procurador en dos etapas, entre 1995 y 2004 y desde 2019 hasta la fecha. Vázquez fue senador por Segovia en las VIII y IX Legislaturas (2004-2011).

Además, el PP ha elegido como secretaria de la Mesa del Parlamento autonómico a la soriana Rocío Lucas, hasta ahora consejera de Educación en el Gobierno autonómico.

A través de este acuerdo, el PP cede un puesto en la Mesa de las Cortes a Vox, que sólo tenía garantizada la Secretaría Tercera, por lo que los 'populares' pierden la mayoría del órgano de gobierno del Parlamento donde podrían haber ocupado tres puestos --Presidencia, Vicepresidencia Primera y Secretaría Primera--.

Finalmente, la Mesa de las Cortes estará formada por dos miembros del PP --Presidencia y una secretaría--; dos de Vox --Vicepresidencia Primera y otra secretaría-- y dos de PSOE --Vicepresidencia Segunda y una secretaría--.

A falta de conocer aún los dos parlamentarios designados por Vox, los socialistas propondrán para sus dos puestos a la procuradora electa por León y vicesecretaria autonómica, Nuria Rubio, y al procurador electo por Burgos y secretario de Organización, Daniel de la Rosa, aunque por el momento se desconoce quién de ellos ocupará la Vicepresidencia segunda y quién la Secretaría.

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox contempla el apoyo de los de Santiago Abascal a Francisco Vázquez como presidente del Parlamento autonómico que en una primera vuelta necesitará la mayoría absoluta del Parlamento --42 procuradores-- que aseguran los 33 del PP y los 14 de Vox (suman 47 en total).

Hay que recordar que, a diferencia de lo que ha ocurrido otros mandatos, el Partido Socialista, con 30 procuradores, anunció el viernes que renunciaba a presentar candidato a la Presidencia de las Cortes para ceñirse sólo a los dos puestos para los que tiene los votos asegurados ya que las dos vicepresidencias y las tres secretarías se votan en una sola vuelta en las que salen elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos.

La sesión constitutiva echará a andar con la denominada Mesa de Edad, que será presidida por José María Eiros, del PP, con Diego Vallejo (PSOE) y Ángel Porras (PP) como secretarios. A continuación se procederá a la elección de la nueva Mesa de las Cortes y concluidas las votaciones, los elegidos ocuparán sus puestos en la nueva Mesa tras lo que el presidente electo --Francisco Vázquez-- prestará y solicitará de los demás procuradores el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía bajo la fórmula de la jura o promesa.

Finalizado el llamamiento, el nuevo presidente, Francisco Vázquez, declarará constituidas las Cortes de Castilla y León de la XII Legislatura tras lo que se levantará la sesión. La constitución de las Cortes será comunicada al Rey, al Senado, al Gobierno y a la Junta, en funciones, de Castilla y León.