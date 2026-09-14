La XII Marcha por la Vida recordará la necesidad de donar en Soria, donde se han registrado 3.242 donaciones este año

Manuel Salvador (izda) y Eduard Chicote presentan la XII Marcha por la Vida de Soria. - AYUNTAMIENTO
SORIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La XII Marcha por la Vida recordará el domingo 20 de septiembre la necesidad de sonar en Soria, donde se han registrado 3.242 donaciones en lo que va de año.
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Manuel Salvador, y el vicepresidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria, Eduardo Chicote, han presentado este lunes una nueva edición de esta iniciativa que cumple doce ediciones y que volverá a recorrer las calles de la ciudad el próximo domingo 20 a partir de las 11.00 horas.
Manuel Salvador ha destacado especialmente el carácter de sensibilización de esta actividad y la importancia de utilizar el deporte y las actividades populares para "dar visibilidad a la donación de sangre y normalizar un gesto sencillo que resulta imprescindible para el sistema sanitario".
El concejal ha incidido en seguir eliminando "posibles miedos o reticencias ante la donación" para animar a los sorianos a sumarse a una jornada que combina "convivencia, actividad física y solidaridad".
Por su parte, Eduardo Chicote ha recordado que la Marcha por la Vida constituye, junto con la Asamblea General de Donantes, uno de los eventos "con mayor visibilidad" de cuantos organiza la Hermandad durante el año. "A día de hoy somos capaces de fabricar muchísimas cosas, inteligencia artificial o coches eléctricos, pero no somos capaces de fabricar sangre", ha resumido el vicepresidente.
Chicote ha recordado que detrás de cada transfusión en una operación, un tratamiento o una complicación durante un parto "hay alguien que ha puesto el brazo y ha hecho una donación".
MARCHA
La actividad no tiene carácter competitivo. La inscripción tiene un precio de 8 euros e incluye camiseta y avituallamiento al finalizar.
Puede realizarse en las instalaciones de la Hermandad, ubicadas actualmente en el vestíbulo del Hospital, de lunes a viernes de 08.30 a 14.30 horas, así como el propio domingo desde las 10.00 horas en la plaza Mariano Granados.
La marcha comenzará a las 11.00 horas desde Mariano Granados y recorrerá el centro de la ciudad pasando por El Collado, plaza Mayor y calle Real, para continuar hacia la Concatedral de San Pedro y las márgenes del Duero.
Chicote ha insistido en que el objetivo "no es batir ningún récord", sino conseguir que la marcha atraviese Soria, "que se vea y que se oiga" y recordar la necesidad permanente de donar.
La cifra del pasado año rondó las 200 personas participantes.
La presentación ha permitido también realizar un balance de las donaciones durante 2026. Después de un comienzo de año algo más débil, los últimos meses han permitido recuperar las cifras y, entre enero y agosto, se contabilizan 3.242 donaciones, 37 más que en el mismo periodo del pasado año.
La Hermandad se ha marcado como reto alcanzar las 5.000 donaciones durante 2026, una cifra a la que ya se estuvo muy cerca de llegar el pasado ejercicio.