La XLII Feria de Artesanía de Ávila reunirá a 27 talleres en la plaza de Santa Teresa desde este viernes

Cartel de la XLII Feria de Artesanía de Ávila, que reunirá 27 talleres en la plaza de Santa Teresa del 7 al 16 de agosto - FOACAL

ÁVILA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plaza de Santa Teresa acogerá desde este viernes, 7 de agosto, y hasta el domingo 16, la XLII Feria de Artesanía de Ávila, una cita que reunirá a 27 talleres procedentes de diferentes puntos de la Comunidad y de otras regiones españolas.

La feria, organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila y la Junta de Castilla y León, permanecerá abierta todos los días en horario de 11.00 a 14.30 horas y de 18.00 a 22.00 horas, y la inauguración oficial tendrá lugar este viernes a las 11.30 horas.

Según ha explicado Foacal en un comunicado recogido por Europa Press, 21 de los 27 talleres participantes proceden de Castilla y León, y la feria contará con profesionales de las nueve provincias de la Comunidad, a los que se sumarán talleres llegados de Madrid, Navarra y Granada.

La representación abulense estará integrada por Fivi y el Papel, de Casavieja, dedicado a la joyería y al trabajo con papel; Artesanía Rueda, de San Juan de la Nava, especializado en madera; y Malinda Nicoleta, de Ávila, dedicada a la cerería.

Entre los oficios presentes destacan la joyería, con siete talleres, y la marroquinería, con cuatro. El recorrido se completará con propuestas de cerámica, madera, cerería, papel y cartón, estampación e ilustración, bisutería en arcilla polimérica y flores secas, complementos y decoración textil y productos artesanos para el cuidado personal.

La diversidad de procedencias, técnicas y materiales abarcará una panorámica amplia de la artesanía actual, desde oficios vinculados a materiales tradicionales hasta propuestas que incorporan nuevos lenguajes, diseños y aplicaciones.