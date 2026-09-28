XV Festival Internacional de Música de Cámara Fundación MonteLeón reunirá del 4 al 8 de diciembre a grandes intérpretes

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado (centro izquierda), en la presentación del XV Festival Internacional de Música de Cámara Fundación MonteLeón. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El XV Festival Internacional de Música de Cámara Fundación MonteLeón que acogerá el Auditorio Ciudad de León entre los días 4 y 8 de diciembre reunirá a grandes intérpretes nacionales e internacionales en cinco conciertos.

Todas las actuaciones se desarrollarán a las 19.30 horas a excepción del concierto de clausura, que será el 8 de diciembre a las 12.00 horas, según ha explicado este lunes la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, que ha participado en la presentación del evento junto a la gerente de la Fundación MonteLeón, Andrea Gutiérrez; la directora artística del Festival, Carmen Mayo y el director de la oficina de Padre Isla de Caja Rural de Zamora (entidad patrocinadora), Luis Javier Baza.

Elena Aguado ha destacado la excelencia de este evento que pretende acercar la música de cámara al gran público y que ha convertido a la ciudad de León en un punto de encuentro de grandes artistas de diferentes nacionalidades.

Asimismo, ha señalado que en sus 15 años de historia el Festival ha contribuido a engrandecer la oferta de música de cámara en la ciudad de León y ha reafirmado el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de León.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará el viernes día 4 de diciembre a las 19.30 horas con Cuarteto Gerhard, que abrirá el Festival con su propuesta 'Equilibrios', compuesta por obras de Caroline Shaw, Maurice Ravel y Felix Mendelssohn, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El sábado día 5 de diciembre, también a las 19.30 horas, será el turno de Trío Rodin, que celebra este año su décimo quinto aniversario e interpretará arreglos propios de las suites de Romeo y Julieta de Prokofiev y West Side Story de Bernstein.

Al día siguiente, el domingo día 6 de diciembre a las 19.30 horas, actuará el cuarteto de saxofones Kebyart, que ofrecerá una visión creativa del repertorio clásico con arreglos y piezas de Schubert, Mozart, Ligeti y Caroline Shaw.

Los conciertos continuarán el lunes día 7 de diciembre a la misma hora con el dúo integrado por Paloma Friedhoff (soprano) y Leyre Isarri (piano). Presentará 'Del susurro al fuego', con obras de Robert y Clara Schumann, Amy Beach y Manuel de Falla.

EL BROCHE FINAL

El martes día 8 de diciembre pondrá el broche final al Festival el violonchelista hispano-taiwanés Mon-Puo Lee con 'Voces, ecos, mariposas. Homenaje a Pau Casals'. En esta ocasión el concierto está programado a las 12.00 horas.

Las entradas para asistir a las actuaciones ya se pueden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma web www.ctickets.es y también en la taquilla del Auditorio Ciudad de León, que estará abierta una hora antes del inicio de cada representación. Las entradas individuales tienen un precio de 15 euros y para el bono de los cinco conciertos el precio es de 40 euros.