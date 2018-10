El XV Festival Internacional Vive la Magia de León rememorará el número de Houddini y su evasión de un tanque de agua

Publicado 15/10/2018 14:45:30 CET

Reunirá a 55 magos de 8 nacionalidades y llegará a 60 pueblos de la provincia

LEÓN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XV Festival Internacional Vive la Magia, que se celebra del 25 al 31 de diciembre, contará con cerca de 400 espectáculos dirigidos a todo tipo de público en el que participarán 55 magos de 8 nacionalidades distintas y llegará a 60 pueblos de la provincia leonesa con 84 actuaciones, aunque el foco principal del festival esté en la ciudad de León.

Esta nueva edición ha sido presentada este lunes en el Palacio Conde Luna por el director artístico del festival, Juan Mayoral, acompañado del alcalde de León, Antonio Silván; el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo; la directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, y el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez.

Mayoral ha explicado que el cartel de la decimoquinta edición de 'León, Vive la Magia' es una imagen de "uno de los más grandes de la historia" como fue Harry Houddini con su espectáculo 'La evasión de la tortura del agua'. Al respecto, ha añadido que "el cartel se ha cambiado hace apenas 15 días porque un mago muy reconocido va a realizar ese mismo truco".

Ese mago será uno de los más conocidos del panorama internacional, como es americano Andrew Basso, que al igual que hizo Houddini en su día saldrá de una urna llena de agua en un tiempo de entre dos y tres minutos y medio. Mayoral ha aseverado que "llevaba intentando traer a este artista a León desde hace tres años pero siempre estaba ocupado y hace poco me llamó y me dijo que estaba disponible para venir, por lo que no dudé en traerle".

Asimismo, durante los siete días del festival, León y su provincia podrá disfrutar de algunos de los mejores magos internacionales como nacionales con actuaciones en la calle hasta otras en el Auditorio Ciudad de León, Teatro San Francisco o Espacio Vías, con artistas como el español Karim, el espectáculo Wei Dong desde China, el ilusionista italiano Alberto Giori o Merpin desde Argentina, entre otros.

Además, 'León Vive la Magia' extenderá su programación a siete de las nuevas capitales de provincia de Castilla y León a través la Gala Internacional para que el resto de la Comunidad pueda disfrutar de la magia y sea un escaparate de atracción para que los castellano y leoneses acudan a León.

En ese sentido, Silván ha apuntado que "durante siete días la magia, el color y la vida con la calidad de los mejores magos del mundo van a estar presentes en León". Por su parte, Sancho ha destacado que "es una de la grandes citas de Castilla y León porque aúna magia, cultura y patrimonio".

Por otro lado, Majo ha resaltado que "el festival llega hasta 60 pueblos de la provincia porque desde la Diputación se apoya para que no haya ciudadanos de primera ni de segunda". Mientras que Sánchez ha asegurado que "el festival ha llenado de magia cada rincón de León desde su comienzo en el Teatro Emperador".