El XVII Congreso de Turismo Rural aborda los días 4 y 5 en Navas de Oro (Segovia) la despoblación y el cambio climático

El presidente del CIT Tierra de Pinares, José Manuel Ruiz de Marcos; la presidenta de la Asociación de Turismo Rural de Segovia, Paula Escorial, y el alcalde de Navas de Oro, Raúl Vela. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad segoviana de Navas de Oro acogerá los días 4 y 5 de junio el XVII Congreso Nacional de Turismo Rural, en el que se tratarán la despoblación del medio rural y la amenaza del cambio climático y el papel que el turismo rural puede ofrecer contra ambos problemas.

El Congreso está organizado por Asetur, la Asociación Española de Turismo Rural, con la coorganización del CIT Campiña Segoviana y la implicación directa del Ayuntamiento.

Durante la presentación del evento, el alcalde de Navas de Oro, Raúl Vela, ha subrayado el orgullo que supone para el municipio acoger una cita de alcance nacional. Con el alcalde navero han estado presentes la presidenta de la Asociación de Turismo Rural de Segovia,Paula Escorial, y el presidente del CIT Tierra de Pinares, José Manuel Ruiz de Marcos.

El programa comprende dos jornadas, con dos grandes ejes temáticos. Como ha relatado Ruiz de Marcos, el jueves 4 de junio se abordará 'El turismo rural, la sostenibilidad y la lucha por evitar la despoblación', con una conferencia inaugural a cargo del secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya.

La segunda jornada, el viernes 5, se centrará en 'El turismo rural por la sostenibilidad medioambiental', con especial atención al enfoque 'Conoce-Reduce-Compensa' aplicado a los alojamientos rurales.

Ruiz de Marcos ha señalado que el congreso incluirá ponencias y mesas redondas con expertos procedentes de distintas comunidades autónomas y del ámbito iberoamericano, con la novedad de la participación telemática, que ha permitido incorporar al programa a ponentes que no podrían desplazarse presencialmente.

La organización ha estimado una asistencia presencial de entre 150 y 200 personas por jornada, con una proyección de entre 1.500 y 2.000 participantes a través del canal de streaming, basándose en la experiencia de ediciones anteriores en las que la audiencia en línea ha multiplicado por diez la presencia física.

ALOJAMIENTO LLENO

El alcalde de Navas de Oro ha destacado que el alojamiento rural del municipio ya se encuentra completo para las fechas del congreso, con desbordamiento hacia localidades cercanas como Coca y Nava de la Asunción, lo que ha valorado como un indicador del impacto económico directo del evento en el territorio. Las fiestas patronales del municipio coinciden con esas fechas, lo que añade una dimensión festiva a la cita profesional.

La asistencia al congreso es gratuita y la inscripción puede realizarse a través de la web oficial congreso2026.asetur.org, donde también se encuentra disponible el programa completo.

Como actividad complementaria, el sábado 6 de junio se ha programado una visita opcional al patrimonio megalítico del municipio de Bernardos, que incluirá el Dolmen de Santa Inés y el conjunto conocido como el 'Stonehenge de Cantos Blancos', con el arqueólogo Raúl Martín Vela.

Durante la presentación del congreso, Ruiz de Marcos ha abordado la irrupción de grandes plataformas de alquiler vacacional en el ámbito rural, señalando que desde Asetur han participado en reuniones con los ministerios de Vivienda, Presidencia y la Secretaría de Estado de Turismo para trasladar la singularidad del sector.

En esta línea, ha subrayado la necesidad de que cualquier iniciativa de este tipo respete la normativa autonómica que regula el turismo rural y que no se traslade al interior de España los problemas de saturación propios del turismo de costa.

En materia de sostenibilidad, ha reclamado apoyo institucional para que las empresas rurales puedan medir y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con los planes de subvención ya existentes para la eficiencia energética y las instalaciones fotovoltaicas.