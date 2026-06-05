La XVIII feria Artecalle presenta el talento local y regional en la Cúpula del Milenio de Valladolid. - AYUNT. DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cúpula del Milenio se convierte este fin de semana en escaparte del talento con firma vallisoletana y castellano y leonesa con Artecalle, cita que reúne a casi 40 artistas y que celebra su XVIII edición entre este viernes y el domingo.

El gerente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), José Ignacio de Uribe, y el secretario de la Unión Artística Vallisoletana, Juan Carlos Camarero, han inaugurado esta mañana la feria, consolidada como evento que visibiliza la actividad creativa de la región y como un foro de encuentro entre artistas y público.

La cita cuenta con la participación de 28 artistas de la Unión Artística Vallisoletana y de 11 de la Asociación de Acuarelistas de Castilla y León que, con la exposición de su obra, ofrecen un mosaico de técnicas, estilos y formatos, reflejo de la diversidad del panorama creativo local y regional.

La feria, organizada por la Unión Artística Vallisoletana con el patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura, permitirá a los creadores mostrar su obra y explicar su trabajo a los asistentes, interactuar con ellos, resolver dudas e intercambiar impresiones; además de fortalecer lazos con otros artistas participantes y compartir su pasión por la pintura.

Artecalle se constituye, así, como un foro de encuentro entre creadores y ciudadanía de referencia en la ciudad. La XVIII feria Artecalle abre sus puertas en la Cúpula del Milenio en horario de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas y con entrada gratuita. Durante su celebración, la cita acogerá dos conciertos, los de Deseo Blinsen (sábado a las 18:30h) y Fran Pahíno (domingo a la misma hora); además de los talleres infantiles 'Busca tu monstruo' (sábado a las 12.00) y 'Acuarela' (domingo, también a mediodía).

Como colofón al evento, el día de su clausura Artecalle sorteará una obra entre el público gracias a la colaboración de la marquetería Trazos.

Fundada en 1975, la Unión Artística Vallisoletana potencia la asociación entre creadores locales e impulsa la visibilización de su trabajo a través de certámenes como el de pintura infantil y juvenil y el de pintura regional; además de citas como el mercado de arte en la plaza de España o su tradicional Salón de Otoño, que se celebra desde 1986 y cuya muestra clausura el calendario anual de la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa Revilla - Fundación Municipal de Cultura.