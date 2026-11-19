SORIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XVIII Semana de la Tapa Micológica encara su recta final con buenas sensaciones entre los hosteleros participantes y buena acogida del público tras alcanzar 12.000 tapas vendidas pese a la lluvia.

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) hace una puesto en valor el desarrollo de las jornadas y confía en que la afluencia de público gane intensidad durante el próximo fin de semana con los últimos días de esta cita gastronómica.

Los 27 establecimientos participantes se muestran satisfechos por el dinamismo en barras y comedores, promovido principalmente por el público local, si bien el fin de semana se registró también una notable afluencia de turistas.

En el arranque de esta iniciativa los participantes han servido cerca de 12.000 tapas, una cifra que confirma la capacidad del evento para "activar consumo, atraer visitantes y reforzar la visibilidad de la provincia como destino gastronómico de referencia en otoño", como analizan desde Asohtur.

No obstante, la entidad reconoce que las intensas precipitaciones de los últimos días restan atractivo al recorrido entre establecimientos, si bien estas lluvias son las mismas que "el sector llevaba semanas esperando, ya que pueden contribuir a mejorar las condiciones de humedad de los montes sorianos y favorecer la fructificación de setas y hongos, animando así una campaña micológica y turística que hasta ahora ha estado marcada por la irregularidad".

ÚLTIMOS DÍAS

Desde Asohtur han animado a los sorianos a aprovechar estos días entre semana para descubrir las elaboraciones que han preparado los 27 establecimientos participantes. La menor concentración de público respecto al fin de semana permite disfrutar con más tranquilidad de las propuestas, apreciar el trabajo que hay detrás de cada una de ellas y recorrer un mayor número de establecimientos.

Hasta el próximo domingo, 22 de noviembre, los 22 establecimientos de la capital y los cinco de la provincia que participan en esta edición continuarán ofreciendo un amplio repertorio gastronómico en el que las setas son protagonistas de elaboraciones que van desde la cocina más tradicional hasta sorprendentes creaciones dulces, trampantojos y recetas de inspiración internacional.

Las tapas, que tienen un precio de tres euros, pueden acompañarse de los vinos de las cinco bodegas sorianas de la Denominación de Origen Ribera del Duero que participan en las jornadas: La Celestina, Agoris, Castillejo de Robledo, Viñedos y Bodegas Gormaz y Rudeles.

Además, trece de las propuestas cuentan con opciones aptas para personas celíacas, previa consulta con el establecimiento.

Asohtur ha recordado también que los consumidores pueden participar en la elección de la Mejor Tapa Micológica Popular a través de la web.