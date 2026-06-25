El XXI Hay Festival de Segovia abordará la "belleza" como "forma de relacionarse" con más de 60 actos en septiembre

El Hay Festival Segovia celebra del 10 al 13 de septiembre su XXI edición con más de 60 actos culturales - HAY FESTIVAL SEGOVIA

SEGOVIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hay Festival Segovia celebrará del 10 al 13 de septiembre su XXI edición con un programa "transversal y entusiasta" de más de 60 actos culturales que reunirán a personalidades del mundo del arte, la política, la historia, el pensamiento y las letras, una programación centrada en "celebrar la belleza como forma de relacionarse".

Para ello, la directora del Hay Festival España, Sheila Cremaschi, ha expresado que este año se buscará abordar el concepto de la belleza desde "el sentido griego del término" para defender "la pausa atenta y la escucha activa", según ha señalado la organización del evento en un comunicado recogido por Europa Press.

El festival reivindicará "lo artesanal, lo íntimo y lo lento frente a la inmediatez, la superficialidad, la prisa y el consumo voraz", de forma que el programa, que ha contado con la colaboración y el asesoramiento de la Fundación Banco Sabadell, reunirá a personalidades que imprimirán su propia idea de belleza, como la escritora Hwang Bo-Reum, el sacerdote y escritor Pablo d'Ors, o Anna Gener.

Asimismo, habrá una charla que indagará en la belleza como "espacio de comprensión y transformación humana" en torno a la obra del pintor Caravaggio, o una de Adam Lowe, reconocido por su "labor pionera en la conservación del patrimonio", que examinará las convenciones culturales que definen el concepto de belleza.

En torno a esta idea, habrá encuentros que relacionan la belleza con lo delicado, como el que se llevará a cabo sobre el Universo Cristóbal Balenciaga; el del filósofo Peter Sloterdijk, que hablará sobre la pérdida de horizonte político y espiritual, y el que gira en torno a los diseñadores Viktor&Rolf, de Países Bajos, que cuenta con la colaboración de la Fundación IE/IE University.

Por su parte, la poesía la abordarán el historiador de arte y escritor Thomas Schelesser; la joven poeta Leonor Pataki, Premio Loewe de Poesía, y un recital especial sobre San Juan de la Cruz.

En el campo del pensamiento y las artes, visitarán el Hay Festival Segovia voces como las del arquitecto alemán Niklas Maak, el fotógrafo Hubertus von Hohenhoe, la artista multidisciplinar Olana Light, el divulgador naturalista británico David Lindo, el pintor Hernán Cortés o el músico y escritor Ramoncín.

Otros actos en torno al tema central de la edición serán el recorrido por la geografía del deseo que realizarán María José Solano y Jesús García Calero, y el milenario ritual griego de Afrodita y Eros, que fusionará la palabra con la música y el arte.

CONFLICTOS GEOPOLÍTICOS Y LITERATURA

Asimismo, habrá un espacio para tratar los grandes conflictos geopolíticos contemporáneos o el papel de Europa en las relaciones internacionales, un apartado en el que se contará con José María de Areilza, Arancha González Laya, Enrico Letta o los diplomáticos Fidel Sendagorta y Santiago Herrero, además de los directores de 28m magazín Mahmoud al-Shaer y Muhammad al-Zaqzouq.

El papel de los medios de comunicación se abordará con la creación de un periódico europeo de ficción, con la Fundación Telefónica, una mesa sobre la belleza de la verdad en las investigaciones periodísticas y la participación del fotoperiodista Gary Knight y el director de cine y productor alemán Michael Trabitzsch.

Por otro lado, el arquitecto holandés Ben van Berkel hablará de la necesidad de construir ciudades más habitables y sostenibles.

La CEO de Hay Festival Global, Julie Finch, ha señalado que la velocidad con la que cambia el mundo exige que se busquen "fórmulas compartidas", que es lo que propone el programa del Hay Festival, que trata de abordar estos retos con "determinación y esperanza", mediante la aplicación de "nuevas ideas y el poder de la narración" para mejorar el planeta.

Para ello, la cita contará también estos días con referentes de la literatura, como la novelista británica Jessica Andrews, el francés Mathias Enard o el joven suizo-alemán Nelio Biedermann, así como escritores españoles como Manuel Vilas, Javier Cercas, Manuel Jabois, Javier Sierra, Lorenzo Silva, Rosa Ribas, Marta Jiménez Serrano, Marta Robles, Nerea Pallares, Gustavo Martín Garzo, Alejandro Gandara, Nerea Pérez de las Heras o Lucía Solla Sobral, entre otros, con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E).

ESPACIOS DEL HAY FESTIVAL SEGOVIA

Desde una óptica "inclusiva y crítica", que busca integrar a públicos de todas las edades y a los colectivos "más vulnerables", el Hay Festival Segovia se situará durante los cuatro días señalados en distintos espacios de la ciudad.

Estos emplazamientos serán la Biblioteca Pública, el Torreón de Lozoya, el Centro Penitenciario, el Teatro Juan Bravo, la Plaza Mayor, el espacio Alhóndiga, la Capilla del Estaban Vicente, la Casa de la Lectura, la Ermita San Juan, el IE Creative Campus y el campus de Santa Cruz la Real de IE University.

Otro de los proyectos que ha destacado la organización del festival ha sido el encuentro que el Club de Lectura del Polígono Sur de Sevilla, más conocido como el barrio de las Tres Mil Viviendas, mantendrá con clubes de lectura rurales de Segovia.

Fruto de este hermanamiento, estas agrupaciones leerán de manera conjunta la obra de escritor Víctor del Árbol 'Las buenas intenciones', con lo que se tratará de demostrar la capacidad de la lectura para "romper muros y tender puentes" con el apoyo de la Fundación José Manuel Lara.

Del mismo modo, el evento acogerá dos proyectos globales, como la conversación sobre 'Migraciones asimétricas' del experto en relaciones internacionales Sani Ladan y la escritora palestina y autora de 'Minor Detail', Adania Shibli; y la charla entre Sonia Faleiro e Inma Ballesteros sobre la capacidad de la lectura para generar redes y comunidades.

Por su parte, en colaboración con el CAF, se podrá disfrutar de los encuentros entre Juan Bonilla, Martín Caparrós y Erna von der Walde, donde se presentará 'Otras historias del Archivo de Indias', una antología que recoge textos de diez autores iberoamericanos, quienes han construido relatos de ficción a partir de documentos conservados en el Archivo General de Indias.