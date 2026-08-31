El XXII Curso para pianistas y directores de la Fundación Eutherpe reúne en León a 78 músicos internacionales

El alcalde de León, José Antonio Diez (centro izquierda) y la directora de la Fundación Eutherpe, Margarita Moráis (a su derecha), en la presentación del XXII Curso para pianistas y directores de la Fundación Eutherpe. - EUROPA PRESS

LEÓN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de León acoge hasta el próximo día 6 de septiembre el XXII Curso para pianistas y directores de orquesta de la Fundación Eutherpe que, en esta ocasión, reune a 78 músicos internacionales.

Se trata de una cita con la música clásica que ha sido presentada este lunes por el alcalde de León, José Antonio Diez; la directora de la Fundación Eutherpe, Margarita Moráis; la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado; el maestro de dirección y vicepresidente de Eutherpe, Borja Quintas; el maestro de piano y patrono de la Función, Andrey Yaroshinsky y el abogado de la Fundación Eutherpe, Rodrigo Peña Moráis.

José Antonio Diez ha destacado en su intervención que las 21 ediciones anteriores del Curso avalan la "importancia y relevancia" de esta iniciativa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, que pone a disposición de la organización el Auditorio Ciudad de León para celebrar los dos conciertos que ponen final a la formación. Se trata del "mejor espacio" para este proyecto "original y único" que da prestigio a la ciudad y a cuantos en él participan, según ha destacado el regidor.

En la presente edición participan diez alumnos en la modalidad de piano, diez en la modalidad de dirección, dos oyentes, 56 instrumentistas de la Joven Orquesta Leonesa (JOL) que permiten el desarrollo de este evento y alumnado procedente de seis países que busca en el prestigio de los directores Borja Quintas y Xaime Irisarri, herederos del maestro Aprea en este proyecto.

El XXII Curso para pianistas y directores de orquesta de la Fundación Eutherpe destaca por su proyección internacional y atrae talento de diferentes puntos de España y de otros lugares como México, Bélgica, Portugal y Francia, según ha explicado Margarita Moráis.

El broche de oro de la iniciativa tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre con la celebración de los conciertos en el Auditorio Ciudad de León, ambos a las 19.00 horas. En estas dos galas alumnos directores y solistas exhibirán el trabajo realizado junto a la JOL, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El repertorio incluirá piezas de Mozart, Franz Liszt, Sergei Rachmaninov y Sergei Prokofiev y las entradas y abonos se podrán adquirir directamente en las taquillas del Auditorio Ciudad de León y próximamente a través de www.ctickets.es. El abono completo que da acceso a ambos conciertos tiene un precio de 26 euros, precio que se reduce a 12 euros en el caso de menores y el precio de las entradas a una de las actuaciones es de 16 euros para los adultos y ocho euros para los menores.