La XXIX Feria de Teatro de CyL ofrecerá 46 espectáculos, 15 estrenos, con el debut del 60% de las compañías elegidas

El consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Iglesias; el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, y el director de la Feria, Manuel González, en la presentación de la XXIX Feria de Teatro. - JCYL

VALLADOLID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XXIX Feria de Teatro de Castilla y León, que se celebrará en Ciudad Rodrigo (Salamanca) del 25 al 29 de agosto, ofrecerá un total de 46 espectáculos, 15 de ellos estrenos y con el debut del 60 por ciento de las compañías elegidas.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Iglesias; el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, y el director de la Feria, Manuel González, han presentado este lunes, 22 de junio, la cita que aúna "talento, creatividad, negocio, convivencia y cultura".

En esta ocasión, la Feria de Teatro de Castilla y León contará con 60 funciones de un total de 46 espectáculos, por parte del mismo número de compañías, entre las que habrá representación de 14 comunidades autónomas de España, además de Portugal.

Asimismo, se ha apostado por la "renovación", ya que 27 de las compañías, casi el 60 por ciento de las seleccionadas, acudirán a la cita por primera vez, y por incluir 15 estrenos, de los que nueve son absolutos, cuatro en Castilla y León y dos en España. Igualmente, casi el 80 por ciento de los títulos son inéditos en la Comunidad y el 92 por ciento de los montajes han sido producidos en el último año.

La programación también incluirá entre sus compañías a 17 de Castilla y León, lo que supone el 37 por ciento del total y un récord de representación castellano y leonesa, tal y como ha indicado el director del festival, quien ha destacado que se trata de una programación "todoterreno, diversa y abierta", seleccionada en función de los intereses profesionales y del público.

En concreto, de la Comunidad participarán Perigallo, que será la encargada de inaugurar la Feria en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, con el espectáculo 'Autorreverse', dedicado al público y cierre de una trilogía de la que forman parte 'Cabeza de cartel', en torno a los actores, y 'Por voluntad propia', centrada en los autores, también programados en anteriores ediciones.

Además, seis formaciones de Castilla y León actuarán por primera vez en el encuentro, entre ellas la salmantina Edulogic Producciones, que presentará 'M.A.O. Museo de Amor y Oro', que con textos del Siglo de Oro y en clave de comedia rinde homenaje a la Escuela de Salamanca en su V Centenario.

También debutarán en la cita las formaciones de la Comunidad Serena Manserra, con el estreno 'Polvareda'; Lola Eiffel Company, con '180836 Bernarda'; El Otro Lugar, con 'Soledades y compañías', Enrique Arias, quien estrenará 'Tente nublo', e Improvalladolid, con 'Show de improvisación'.

Completan la representación autonómica la recientemente galardonada con un Premio Max Nao D'amores, con 'Farsa y licencia de la reina castiza'; Teatro de Poniente, con 'Leo'; Teloncillo, con 'El mar'; La Chana, con 'El oráculo'; Títeres de María Parrato, con 'Charlotte, vida o teatro'; Teatro del Navegante, con 'La mirada de Lucia'; Ghetto 13-26, que estrena 'Don Juan Dadá, y un poquito Pop Art'; Puntito Canalla, con 'Flow!!'; El Trío Caracol, con 'Verano del 69 o el guateque que nunca fue', y Helarte Teatro, con 'Burladas', en coproducción con Flexión Teatro, de Murcia.

ALIANZAS CON LA RIOJA Y ASTURIAS

González también ha destacado de esta XXIX edición las nuevas alianzas con el Gobierno de La Rioja y de Asturias, lo que incide en el papel de la Feria en el mercado escénico del occidente Península, de donde procede más de la mitad de la programación.

En esta edición se sella una alianza con la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja para mostrar producciones escénicas de esa Comunidad, las de Peloponeso Teatro, 'En Blanco ¿Quiénes somos cuando la memoria nos olvida?', y Borja Sand Art, 'Origen', mientras el acuerdo con la Laboral Ciudad de Cultura y la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, implicará la presencia de Adrián Conde Producciones, con 'Memorias de la Nisal', y Teatro del Cuervo, con 'La carpa de Francis', en coproducción con Pájaros Pintados de Navarra.

Esta edición también contará con la escena catalana con cuatro representantes, Teatre al Detall ('TipTapTop') y Marcel Tomas y Cascai Teatro ('Un tal César') -ambas estrenos en castellano-, Flying Pikmis ('Eh?!') y Bucraa Circus, con el estreno absoluto de 'Mahära'; mientras que Madrid aportará montajes de tres compañías, El Sol de York, con 'La ciencia de las flores' en primicia, Chisgarabis y Kanbahiota ('Play Time') y Andrea Ríos Company, que también presenta al público por primera vez 'Morpha'.

JM Gestión Teatral, con 'Voilá' (estreno en castellano), y La Fam, con 'Quimera', llegarán desde la Comunidad Valenciana. Esta última sustituirá a Producciones Scura, con la que se preveía cerrar la edición después de la suspensión de su espectáculo de clausura el pasado año, por incluir elementos de pirotecnia y haberse activado la alerta por riesgo de incendio. La formación valenciana ha cesado su actividad tras el fallecimiento de su fundador, Joan Raga, al que se recordará con el montaje de La Fam, muy cercana al artista y director.

El recorrido por la escena nacional incluye también trabajos de la andaluza Ele Art (el estreno en España de 'Metábasis'), la gallega Ibuprofeno Teatro ('Reconversión'); la vasca Khea Ziater ('Scrooge y los fantasmas') y Trueba&Trueba ('El último aullido', estreno absoluto).

Por otra parte, desde Portugal llegarán un total de nueve funciones, como el estreno en castellano de 'Romeo y Julieta: una historia de amor en miniatura', de Ahau Marionetas, y otro estreno en España, 'La vuelta al mundo en 80 cajas', de Teatro Extremo. Chapitô con 'Odiesea', Wetumtum con 'Musko' y Radopio D'Ideas con 'El fado de Ulises' completan la selección de espectáculos lusos.

UN MILLAR DE PROPUESTAS RECIBIDAS

La programación se ha seleccionado entre más de un millar de propuestas recibidas desde 25 países, tal y como subrayado el consejero, quien ha manifestado "placer" por ser la presentación de la Feria de Teatro el primer acto en el que participa en el cargo.

"No es una cita más del calendario cultura, si no un proyecto sólido y reconocido", ha apostillado, para poner en valor que la cita se desarrolla en territorio rural y de frontera, así como ejerce de "servicio público" en el ámbito de la cultura, que "no debe ser instrumento de adoctrinamiento ideológico, si no una herramienta para contribuir a una sociedad crítica y en libertad".

Díaz Pico también ha subrayado el carácter profesional de la Feria, en la que se desarrollarán una serie de actividades y presentaciones para favorecer la circulación de espectáculos, entre ellos la organizada junto a Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León (Artesa) o talleres formativos en colaboración con la Coordinadora de Ferias de Artes escénicas del Estado (COFAE).

Los datos recabados tras la anterior Feria de Teatro indican que el 85 por ciento de compañías cerraron contrataciones en los cuatro meses siguientes a su participación, ha recordado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Salamanca ha reivindicado que esta cita se desarrolla en un "lugar pequeño" y ha logrado "cifras imbatibles", así como ha resaltado el Premio Provincia a Escena, organizado por la institución, que conllevará al menos una contratación en la red para el espectáculo de una de las compañías participantes,

En la misma línea, el alcalde de Ciudad Rodrigo ha ensalzado el "motor económico" que supone la cita para el municipio y sus alrededores al reunir a cerca de más de 30.000 espectadores y convertirse en "uno de los eventos más internacionales" de la Comunidad. Además, ha incidido en la importancia del programa de animación infantil 'Divierteatro'.