La XXIX Feria de Teatro de CyL registra récord de participación de compañías de la Comunidad, 17 en total

VALLADOLID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXIX edición de la feria de Teatro de Castilla y León, que se celebrará del 25 al 29 de agosto en el municipio salmantino de Ciudad Rodrigo, ha registrado un récord de participación de compañías de la comunidad, con un total de 17.

Estas 17 compañías castellanoyleonesa suponen el 37 por ciento de la programación con propuestas que abarcan desde el teatro clásico al contemporáneo, montajes multidisciplinares, de danza, musicales y de improvisación.

Además, esta cita escénica y cultural servirá de escaparate a tres estrenos absolutos(los de Ghetto 13-26, Enrique Arias y Serena Manserra) y a media docena compañías que no habían participado hasta el momento en la Feria.

Como ese espectáculo inaugural, se inscriben en el teatro contemporáneo los montajes de Teatro de Poniente, con 'Leo'; Teatro del Navegante, con 'La mirada de Lucía', 'Ghetto 13-26 con 'Don Juan Dadá y unpoquito de Pop Art' y El Otro Lugar con 'Soledades y compañías'.

La música constituye un ingrediente fundamental en otros dos montajes de artes de calle como 'Flow!!', espectáculo itinerante de El Puntillo Canalla Brass Band, y 'Verano del 69 o el guateque que nunca fue', una fiesta al aire libre de El Trío Caracol.

El teatro de títeres y objetos llegará de la mano de La Chana, que en 'El oráculo' intenta responder a *cuestiones trascendentes* desde el humor; de Títeres de María Parrato, que se sumerge en la vida de la pintora alemana Charlotte Salomon en 'Charlotte, vida o teatro', y de Teloncillo, con su trabajo de teatro, títeres y música en directo 'El mar', dirigido a la primera infancia, a niños de entre 9 y 36 meses.

La danza contemporánea de Castilla y León copa prácticamente la oferta de este género en la vigesimonovena edición de la Feria gracias a dos estrenos absolutos: la tragicomedia danzada de Serena Manserra, 'Polvareda', y el trabajo basado en la música de raíz castellana 'Tente nublo', de la Compañía Kike Arias, y al espectáculo de Lola Eiffel Company, que en '180836 Bernarda' se adentra también en el terreno del teatro documento.

El teatro espontáneo y sin guion completa la relación de producciones castellanasyleonesas, con la primera participación en la Feria de Teatro de Impro Valladolid, que se presentará en Ciudad Rodrigo con 'Show de impro'.

También debutarán en la cita mirobrigense Edulogic Producciones, Lola Eiffel Company, Compañía Kike Arias, El Otro Lugar y Serena Manserra.