La XXIX Feria de Teatro de CyL vive su tercera jornada con nueve espectáculos y once funciones

SALAMANCA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve espectáculos y once funciones componen la agenda de la tercera jornada de la Feria de Teatro de Castilla y León, que se celebra este jueves con una oferta que combina propuestas contemporáneas, musicales, documentales, clásicas, multidisciplinares y circenses dirigidas a públicos de todas las edades.

El programa matinal arrancará con La Chana en el Espacio en Rosa (10.00 horas) y su montaje de títeres, objetos y humor 'El oráculo'.

La compañía salmantina, que obtuvo en la Feria de Teatro de 2020 el Premio del Público al mejor espectáculo infantil por 'Blancanieves', después galardonado con un Max, indaga en su nuevo trabajo sobre el deseo de desentrañar lo desconocido a través de lo que cuentan los objetos cotidianos, en este caso para jóvenes y adultos.

La segunda propuesta para niños (a partir de cinco años), en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal (11.00 horas), llegará desde el País Vasco con 'Scrooge y los fantasmas', de la debutante en la Ciudad Rodrigo Khea Ziater, una adaptación libre y actualizada del 'Cuento de navidad', de Charles Dickens, que conjuga el trabajo actoral con títeres y recursos cinematográficos.

A la misma hora, en el salón de actos Misioneras-Santa Teresa, la compañía vallisoletana El Otro Lugar, también debutante en la cita escénica, se adentrará en el teatro documento con 'Soledades y compañías', un diálogo entre mujeres que mezcla recuerdos radiofónicos con sonidos de hoy y música en directo.

Esta reflexión sobre la soledad y la comunicación tendrá un segundo pase en el mismo escenario a las 20.30 horas.

El primer estreno absoluto del día, 'La ciencia de las flores', producción madrileña de Claridiana / El Sol de York, entrará también en el terreno del teatro documental y la autoficción para abordar el asunto de la presión que viven las mujeres ante la maternidad, un montaje para jóvenes y adultos programado en la Sala Tierra a las 12.30 y las 17.00 horas.

La segunda primicia, 'Los guardianes de la memoria', de los extremeños La Escalera de Tijera, aludirá a diversos sentimientos humanos desde el género circense y con música en directo.

Este montaje de carácter itinerante, dirigido a todos los públicos, partirá desde la Plaza de Herrasti a las 20.00 horas para emprender su recorrido por el entorno monumental de Ciudad Rodrigo.

También podrán verse las últimas producciones de dos compañías castellanas y leonesas.

Los salmantinos de Teatro de Poniente estarán en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal (19.00 horas) con 'Leo', que entre la comedia y el drama propone un viaje emocional por acontecimientos históricos desde el pasado siglo de la mano del héroe Leonardo Caruso Rosso.

La segoviana Nao d'amores, ganadora de un Max en la última edición de los galardones, llevará a los espectadores a su universo clásico, aunque en esta ocasión aparca el teatro medieval y renacentista para sumergirse en la España isabelina a través de la sátira de Valle-Inclán 'Farsa y licencia de la reina castiza' (Espacio Afecir, 21.00 horas).

La música en directo presente en varios de los trabajos programados durante la jornada se convierte en hilo conductor de 'Verano del 60 o el guateque que nunca fue', de los vallisoletanos de El Trío Caracol, que invitará a la diversión y al baile en la Plaza de Herrasti a partir de las 22.30 horas.

Una hora más tarde, la última cita del día (en el Patio de los Sitios) será con el estreno en castellano de 'Un tal César', de los catalanes Marcel Tomàs & Cascai Teatre, un montaje multidisciplinar que combina la música, los objetos, el baile y la improvisación en un viaje cómico al pasado romano.

Dentro de la programación complementaria, Divierteatro abrirá sus espacios de animación infantil en las plazas del Buen Alcalde y del Conde desde las 10.00 horas.

En cuanto a las actividades para profesionales, la XXIX Feria de Teatro reserva para mañana jueves un espacio para la presentación de la realidad escénica de dos de las comunidades que colaboran en la cita mirobrigense: La Rioja y el Principado de Asturias, con la intervención del jefe del Servicio de Cultura riojano, Gabriel Santos, y del director general de Cultura asturiano, Pablo León Gasalla.

En una segunda convocatoria habrá un café-presentación de compañías de Castilla y León, donde la leonesa Circocido, las vallisoletanas D10 Danza y La Tozuda y la palentina Los Garrapete darán a conocer sus últimos proyectos a programadores, distribuidores y gestores culturales acreditados, en un 'networking' organizado para favorecer futuras contrataciones.