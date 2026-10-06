La XXX Muestra de Teatro Aficionado de El Encinar (Salamanca) reunirá seis propuestas del 10 al 25 de octubre

SALAMANCA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXX Muestra de Teatro Aficionado El Encinar, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Terradillos y la Asociación Cultural 'Aquí se hace Teatro' de Terradillos-El Encinar, se celebrará los sábados y domingos del 10 al 25 de octubre en el Salón La Fábula de Javier Bueno con propuestas de seis grupos.

La programación de esta trigésima edición, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Salamanca, reunirá a agrupaciones de teatro aficionado procedentes de diferentes puntos de España y ofrecerá una variada selección de géneros y propuestas escénicas, desde dramas sociales y comedias hasta obras de carácter clásico.

Todas las representaciones comenzarán a las 20.00 horas y estarán dirigidas a mayores de 14 años, con acceso para menores acompañados, según ha informado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Con tres décadas de trayectoria, la Muestra de Teatro Aficionado El Encinar se ha consolidado como una iniciativa de referencia para la promoción y difusión de la cultura y, en particular, del teatro aficionado.

La Diputación de Salamanca colabora con esta iniciativa desde hace años, como muestra de su "compromiso con la cultura en los municipios de la provincia" y "con el impulso de proyectos que favorecen el acceso de la población a diferentes manifestaciones artísticas".

Como es habitual, la institución asume los gastos de cartelería y cofinancia el pago de los cachés de las compañías participantes a través de la subvención que anualmente concede al Ayuntamiento de Terradillos en el marco del Plan de Ayudas Culturales.

Las entradas tienen un precio de dos euros y se pueden retirar en la Biblioteca Municipal hasta completar el aforo, mientras lo recaudado se destinará a la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) de Salamanca.