La XXXI Feria del Pimiento de Torquemada (Palencia) entregará su primer Pimiento de Honor al periodista César Lumbreras

PALENCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Pimiento de Torquemada (Palencia) cumple este sábado 31 ediciones con dos novedades destacadas: la entrega del primer Pimiento de Honor al periodista César Lumbreras por sus 41 años defendiendo el mundo rural y la apertura de un escaparate digital con códigos QR para promocionar a los 53 expositores durante todo el año.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha participado en la presentación de esta Feria, un acto en el que ha aprovechado para felicitar al Ayuntamiento de Torquemada por consolidar una actividad que impulsa la economía y la cultura local.

De este modo, Armisén ha destacado las buenas perspectivas para la cosecha de pimientos de este año, tras un 2024 con menor producción y ha destacado el apoyo de la Diputación al sector agrario, con 85.000 euros invertidos en 43 ferias locales y ayudas a 15 ayuntamientos para eventos gastronómicos.

Por su parte, el alcalde de Torquemada, Jorge Martínez, ha agradecido el apoyo de la institución provincial para promoción turística y digitalización, que ha permitido aumentar el número de expositores hasta los 53, en los que se incluyen tanto los productores de pimientos de la localidad, como otros empresas agroalimentarias de la zona. Todos ellos pasarán a formar parte del escaparate digital, financiado por la Diputación, para mantener su promoción durante todo el año.

Martínez ha destacado también las buenas condiciones de la cosecha de este año que podría extenderse hasta mediados de octubre. "La producción del año pasado, que se vio muy perjudicada por la meteorología, se quedó en tan solo 30.000 kilos, aproximadamente la mitad que el año anterior.

Afortunadamente, la previsión para este año es de una cosecha mucho mejor, gracias a un verano cálido y sin lluvias", ha detallado. A pesar de estas cifras, el edil ha reiterado también su preocupación por la escasez de productores. El programa de la feria, que se incluye dentro del de las fiestas patronales de San Mateo de la localidad, incluirá jornadas gastronómicas, con una degustación de productos artesanales y pimientos asados.

Habrá sorteos de cenas en restaurantes participantes y paseos narrados por los barrios de bodegas, declarados Bien de Interés Cultural, para fomentar el enoturismo en la zona. Además, el programa 'Agropopular', dirigido por César Lumbreras, emitirá el sábado en directo desde Torquemada