La XXXI Feria de Productos de León cierra con cerca de 40.000 visitas

En la tarde de este lunes se ha llevado a cabo la clausura de la XXXI Feria de los Productos de León, que durante cuatro días ha llenado de gastronomía la capital leonesa bajo el lema 'Sabores de un Reino' la cual ha recibido cerca de 40.000 visita.s

Durante el acto, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente, Roberto Aller, además de otros miembros de la corporación provincial, han sido los responsables de entregar los tradicionales premios de la Feria.

En esta edición han sido, en la categoría de Imagen de Marca a Cuturrús. Productos de Transformación Vinílica.

El mejor queso ha sido el queso azul con ajo negro de Vailongo; el - Mejor dulce (pasta dura) para las pastas de mantequilla de la Panadería de Tierra de la Reina; el Mejor producto perecedero de corta duración, para el aceite de Carolina Reaper (Riper); mientras que en la categoría de larga duración el producto ganador ha sido el Vermut de uva Prieto Picudo de Los Prietos C.B.

El Mejor lote de oferta de la Feria ha ido para el Lote de Ganadería Arbás; mientras que la Mejor tabla de quesos de la Feria ha sido para Aniversario, de Gabino Pérez.

El mejor Producto novedad ha recaído en el Chocolate 'Dubai' de Hijos de Bernardino Fernández; la Mejor Tapa con mi Producto para 'Nuestra albóndiga brava' de De Omaña al Mundo y La Huerta de Freno; el Mejor Producto Ecológico para 'Men and Cía Tinto', de Jorge Vega García; y el Mejor Chorizo con Marca Colectiva al chorizo ahumado agridulce de Margarita González González.

El Premio Sabor de esta edición ha recaído en los Alfajores de Nuestra Señora de Belén.

Para el presidente de la institución provincial, según ha explicado en este acto de clausura, "la renovación de esta confianza nos obliga a ponernos a trabajar desde mañana en la que será la 32 edición de la Feria de los Productos de León, ante la que la Diputación que presido volverá a volcarse para ofrecer a los leoneses y leonesas lo mejor de nuestra tierra".

Además, Courel ha afirmado que "siempre es buena ocasión para disfrutar de los Productos de León, pero ahora cerca de las navidades, sigamos consumiendo Productos de León porque así seguiremos haciendo provincia, seguiremos haciendo medio rural, seguiremos haciendo León".

Por su parte, Roberto Aller ha querido dar la enhorabuena a todas las personas que han hecho posible el éxito de esta XXXI edición, además de hacer hincapié en que "una vez más" se ha cumplido el objetivo de poner a disposición de los empresarios del sector agroalimentario "un gran escaparate en el que mostrar sus productos, elaborados con materia prima leonesa, que ya lleva implícita la calidad de la que hacemos gala, tanto en la provincia como en el resto de la geografía española".