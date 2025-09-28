Los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca protagonizan este lunes el programa 'Masterchef Celebrity'

El director científico del Museo de la Evolución Humana, Juan Luis Arsuaga, junto a los presentadores de 'Masterchef Celebrity' durante el rodaje del programa en los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca. - JCYL

BURGOS, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, Bien Patrimonio Mundial ubicados en la provincia de Burgos, protagonizan este lunes, 29 de septiembre, el programa 'Masterchef Celebrity', producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia.

El programa ha optado por realizar una prueba de exteriores desarrollada en estos yacimientos, de manera que podrán verse este lunes en la retransmisión a partir de las 22.50 horas en La 1 y RTVE Play.

En la grabación han participado la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz; el director gerente del Museo de la Evolución Humana y del Sistema Atapuerca, Rodrigo Alonso, y el director científico del Museo de la Evolución Humana, Juan Luis Arsuaga, así como los codirectores de los Yacimientos de Atapuerca, miembros del Equipo de investigación de Atapuerca y de Fundación Atapuerca, los alcaldes de Ibeas de Juarros y de Atapuerca y vecinos y asociaciones de las poblaciones de la zona.

En total, ochenta personas relacionadas con el Museo de la Evolución Humana y Atapuerca forman parte del programa de este lunes del 'talent show' de "éxito mundial", que también mostrará imágenes de la ciudad de Burgos, ha precisado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante el programa, Juan Luis Arsuaga explica la importancia patrimonial y arqueológica de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca y cómo era la dieta de los ancestros. Así, los platos que se elaboran en el programa se inspiran en los alimentos y en la dieta de la Prehistoria.

Bajo esta premisa, los equipos preparan un menú contemporáneo elaborado exclusivamente con ingredientes que formaban parte de la dieta de los ancestros. Se trata de cuatro elaboraciones que degustarán los comensales invitados al programa.