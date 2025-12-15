'Yo solo quiero irme a Francia' pone fin esta semana a la programación de artes escénicas del Auditorio de León de 2025

María Galiana, Alicia Armenteros, Nieve de Medina y Ledicia Sola protagonizan 'Yo solo quiero irme a Francia' , que se pondrá en escena en el Auditorio de León los días 17 y 18 de diciembre. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La obra teatral de Contraproduccions 'Yo solo quiero irme a Francia', llega esta semana al Auditorio Ciudad de León con dos pases los días 17 y 18 para poner fin a la programación de artes escénicas de 2025.

La reconstrucción de la historia de Pilar, la protagonista de la esta obra, clausura el programa cultural de este año, que ha estado lleno de "grandes títulos" teatrales y que ha llenado, en cada actuación, las localidades del Auditorio. La iniciativa continuará a partir de enero de 2026 con nuevas historias.

Elisabeth Larena, la directora y guionista de la pieza, representa a través de la historia las herencias emocionales que perduran durante generaciones, dejando "un poso de dolor", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La historia está protagonizada por mujeres a las que dan voz y forma María Galiana, Alicia Armenteros, Nieve de Medina y Ledicia Sola. La función, con una duración de 90 minutos, se representará los días 17 y 18.

Al tener dos fechas programadas, las entradas serán diferentes para cada día. Las del día 17 de diciembre entrarán dentro del abono de adultos, mientras que las del día 18 no formarán parte del abono y tendrán un precio de 18 euros.

En 'Yo solo quiero irme a Francia' Inés asiste al velatorio de Pilar, quien decide dejarle su casa en herencia sin haberla conocido nunca y sin avisar a Leo, su nieta. Juntas descubrirán un pasado que no conocían, abriendo viejas heridas familiares que se remontan hasta la niñez de la propia Pilar durante los últimos meses de la Guerra Civil y su juventud en la Sección Femenina.

En la obra los personajes "buscan ese lugar que imaginan": Pilar es una anciana que sólo es capaz de enfrentarse a la vida en su propio velatorio; Marisol huye para encontrar un lugar donde librarse de la culpa; Leo viaja por el mundo escapando del deseo de tener un hogar e Inés, en su obsesión por indagar en el pasado, espera entenderse a sí misma.