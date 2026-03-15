En Zamora, con el 27,79% escrutado, PP consigue cuatro escaños, PSOE dos y Vox uno

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Los ciudadanos están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 para elegir a los 82 procur - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

En Zamora, con el 27,79 por ciento de los votos escrutados, el partido más votados es el PP, quienes logran cuatro procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición se encuentra PSOE, con dos procuradores.

Por su parte, como tercera fuerza más votada en Zamora se encuentra Vox, que obtiene un procurador en las Cortes de Castilla y León.

En las elecciones de febrero de 2022 el PP fue el partido más votado y logró tres procuradores, lo que supuso un empate con el PSOE que también consiguió tres y Vox sumó uno.

Los resultados, con el 27,79% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 4 10.143 41,36 3 29.228 33,58 PSOE 2 7.231 29,49 3 28.413 32,65 VOX 1 4.651 18,96 1 16.463 18,91



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 24.849 35,67% 380 330 2022 88.072 46,72% 956 1.055





