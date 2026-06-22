Zamora anota la mínima más alta desde que hay registros con 24,1º y Valladolid y León llegan a récords para junio

Una persona camina por las calles de la ciudad, a 17 de junio de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Zamora ha anotado esta noche la temperatura mínima más alta registrada desde que hay registros, el año 1909, con 24,1 grados, según los datos difundidos por la Aemet que destaca que esta noche ha sido "muy calurosa" y se ha caracterizado por temperaturas mínimas elevadas.

Por su parte, Valladolid y León han llegado a valores récord para un mes de junio con 23,1 y 21,1 grados centígrados respectivamente, si bien la Aemet precisa que se trata de datos provisionales pendientes de validación.

Por otro lado, en el ranking de las diez máximas de esta noche en el país está Miguelañez, en la provincia de Segovia, en octavo lugar con 34,6 grados mientras que la estación meteorológica de Puerto el Pico, en la provincia de Ávila, ha anotado la novena temperatura más baja de esta noche con 12,4 grados.