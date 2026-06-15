Inauguración del I Congreso de Panes y Harina. - EUROPA PRESS

ZAMORA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Zamora aspira a convertirse en ciudad "referente internacional del pan y de la harina" con la celebración del I Congreso de Panes y Harina, un evento que reivindica el papel "fundamental" de la producción de trigo y elaboración de harina y de pan en la economía provincial.

Se trata de un evento, que se ha inaugurado hoy, que sirve de antesala al ya anunciado Pan Fest que se celebrará en septiembre de 2027 en la ciudad y que durante estas últimas jornadas ya calienta motores con varias actividades previas.

Promovido por la Caja Rural de Zamora, el PanFest busca situar a Zamora como "referente en la industria agroalimentaria", fomentando la proyección de la provincia en todo lo que tenga que ver con la promoción del pan y la harina, según ha asegurado Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora, durante la inauguración del Congreso.

La iniciativa cuenta con un "gran respaldo institucional". El delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha destacado el papel de la agricultura como "elemento fijador de población y creación de empleo" en los pueblos, mención especial para el pan, que ha dejado de ser "un elemento de adorno" en la mesa para ser "un elemento fundamental". Prada ha pedido "aprovechar las ventajas del territorio", especialmente las que tienen que ver con el sector agrícola y ganadero, para generar valor añadido.

Emilio Fernández, diputado de la Diputación de Zamora, ha destacado por su parte el valor de la harina zamorana, una de las 16 figuras de calidad alimentaria que hay en la provincia. Y David Gago, concejal de Promoción Económica, ha destacado que Zamora vuelva a convertirse en una ciudad referente en el sector gastronómico, como sucede con el queso durante la celebración de Fromago. "Esto es el primer paso para convertirnos en la capital internacional del pan y la harina", ha puntualizado.