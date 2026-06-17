Zamora es la capital española más accesible al exigir un sueldo neto de 1.279 euros al mes para comprar casa

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ZAMORA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Zamora se ha posicionado como la capital más accesible de España para adquirir una vivienda tipo de 100 metros cuadrados construidos, al requerir un sueldo neto familiar de 1.279 euros mensuales.

Según ha concluido un estudio realizado por Accumin Intelligence en 60 localidades españolas y del que se hace eco Europa Press, la "escasez de oferta y la robusta demanda han tensionado el acceso al mercado inmobiliario, situando el promedio nacional en 1.999 euros netos al mes, una cifra que equivale a unos 35.000 euros brutos anuales".

El análisis de la filial de datos de Accumin ha desvelado que la capital zamorana representa el extremo más económico del país y constituye la única localidad de todo el estudio donde una persona soltera y sin hijos que perciba el salario mínimo interprofesional -estimado en unos 1.323 euros netos en 12 pagas- podría comprar una vivienda.

Para este cálculo, la entidad ha tomado como referencia el valor del metro cuadrado de Tinsa, una hipoteca que financie el 80 por ciento del valor de tasación y que la cuota resultante no rebase el 35 por ciento de los ingresos netos del hogar.

El informe ha situado a Zamora dentro del mapa de la 'España accesible', un escenario integrado principalmente por el interior peninsular en autonomías como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia.

Estas zonas se han caracterizado por albergar mercados con menor presión demográfica, precios estables y ratios de esfuerzo de compra inferiores a la media nacional, destacando también entre las quince ciudades más asequibles localizaciones como Lugo (1.322 euros), Ciudad Real (1.323 euros) y Palencia (1.339 euros).

Por el contrario, el estudio ha reflejado que un total de 14 ciudades españolas exigen un sueldo neto en el hogar superior a los 2.500 euros mensuales para afrontar la compra.

El extremo opuesto a Zamora lo ha liderado San Sebastián, donde se requiere un salario familiar neto de 5.074 euros al mes -cuatro veces más que en la capital zamorana-, seguida de Madrid con 4.574 euros y Barcelona con 4.485 euros mensuales, unos focos tensionados por la concentración de la demanda y la creación de empleo.