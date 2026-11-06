Zamora celebra los días 9 y 10 las jornadas 'Infosalud' centradas en la salud mental y las realidades psicológicas

ZAMORA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Zamora, en colaboración con el Teléfono de la Esperanza y la Diputación de Zamora, celebrará los días 9 y 10 de noviembre una nueva edición de las Jornadas InfoSalud bajo el lema 'Promoción de la salud: escuchar, mirar y comprender'.

El programa ofrece dos jornadas centradas en la salud mental y la importancia de comprender las distintas realidades psicológicas a lo largo de la vida.

Las jornadas tienen como objetivo acercar a la ciudadanía información especializada y herramientas de comprensión sobre cuestiones fundamentales para el bienestar emocional, y poner el foco tanto en las manifestaciones del trauma psicológico como en la salud mental durante la infancia y la adolescencia.

El programa comenzará el lunes 9 de noviembre, a las 20 horas, en el Paraninfo del Colegio Universitario, con la ponencia 'Manifestaciones del trauma psíquico a lo largo de la vida', impartida por el doctor José Antonio Gallastegui Galán, psicólogo clínico del Hospital Clínico San Carlos.

La sesión abordará las manifestaciones del trauma psicológico en las distintas etapas de la vida, ofreciendo una perspectiva especializada sobre su comprensión y su impacto en el bienestar de las personas.

El martes 10 de noviembre, también a las 20:00 horas y en el mismo espacio, tendrá lugar la segunda jornada, titulada 'La salud mental de niños y adolescentes' correrá a cargo de Gustavo Rodríguez, doctor en Psicología, profesor y vocal del Teléfono de la Esperanza.

Este encuentro estará dedicado a la salud mental de la población infantil y adolescente, poniendo de relieve la importancia de comprender sus necesidades emocionales y psicológicas, así como de favorecer una adecuada atención y acompañamiento durante estas etapas del desarrollo.