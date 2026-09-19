Zamora disfrutará esta noche del espectáculo de 300 drones luminosos organizado por la Diputación con motivo de Fromago - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zamora vivirá esta noche uno de los momentos más espectaculares de la programación de la Feria Internacional del Queso Fromago 2026 con la celebración de un gran espectáculo de 300 drones luminosos organizado por la Diputación de Zamora.

A partir de las 23.00 horas de hoy, sábado 19 de septiembre, un total de 300 drones luminosos surcarán el cielo de Zamora para ofrecer una experiencia visual y sonora de aproximadamente 15 minutos, con diferentes figuras y composiciones diseñadas específicamente para la ciudad con motivo de esta cita internacional.

La institución provincial recomienda especialmente como zonas de visión la Rotonda de Trascastillo, la calle Almena y los Jardines del Castillo, desde donde se podrá disfrutar de una perspectiva privilegiada del espectáculo.

Bajo la denominación 'Drone Show Zamora', esta exhibición ha sido organizada por la Diputación de Zamora con motivo de la tercera edición de Fromago, y pretende ofrecer a zamoranos y visitantes una experiencia singular que combina tecnología, imagen y sonido en un escenario tan emblemático como el entorno del Castillo de Zamora.

El espectáculo se incorpora a la programación de Fromago 2026 en su tercer día de actividad, reforzando el carácter abierto y atractivo de una feria que durante estos días convierte a Zamora en punto de encuentro mundial del sector quesero y que cuenta con una amplia programación de actividades dirigidas tanto a profesionales como al público general.

La Diputación de Zamora anima a zamoranos y visitantes a acercarse esta noche a los espacios habilitados y recomendados para contemplar este espectáculo único, que permitirá disfrutar de una propuesta audiovisual especialmente concebida para la ciudad.