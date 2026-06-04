Zamora reúne a más de 30 expertos internacionales de la industria del videojuego en el Play CyL Summit

Inauguración del Play CyL Summit. - JCYL

ZAMORA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Zamora reúne, desde este jueves, a más de 30 expertos internacionales de la industria del videojuego en el Play CyL Summit, una convención de carácter profesional organizada por la Asociación de la Industria del Videojuego de Castilla y León (Asivi) y financiada por la Junta, que reúne a ponentes de cinco países en un programa que incluye charlas, mesas redondas y masterclass especializadas de alto nivel.

El encuentro, inaugurado por el director general de Industria, Mariano Muñoz, se enmarca en el proyecto Espacio PlayCyL diseñado para reforzar el posicionamiento de Castilla y León en una industria que a nivel mundial ya supera en volumen a sectores culturales tradicionales "y que se consolida como motor de innovación, empleo cualificado y desarrollo tecnológico".

Este evento profesional y académico, que se celebra hasta este viernes en el recinto ferial de Ifeza (Zamora), "nace con el objetivo de conectar el ámbito formativo con el tejido empresarial, acercando a estudiantes, profesionales y empresas a las oportunidades reales de un sector en crecimiento en la comunidad que integra perfiles vinculados a la programación, el diseño, el arte digital, la comunicación o la tecnología".

Durante dos jornadas, el encuentro contará con una programación de alto nivel con la participación de referentes nacionales e internacionales del sector, entre los que destacan John Romero, creador de DOOM, y el periodista y escritor Javier Pérez Campos, que intervendrán en distintas ponencias y mesas sectoriales.

Play CyL Summit se configura como una convención de carácter profesional orientada al análisis, la reflexión y el posicionamiento del sector del videojuego a nivel global, abordando cuestiones como la evolución de la industria, los procesos de desarrollo, la internacionalización, la especialización técnica o los retos actuales del mercado.

Asimismo, el evento presta una especial atención a la formación y al talento joven, facilitando el contacto directo entre estudiantes, docentes y empresas, y contribuyendo a la generación de nuevas oportunidades de empleo cualificado en el ámbito de la economía digital.

El foro forma parte de una estrategia más amplia financiada, con más de medio millón de euros, por la Junta de Castilla y León para fortalecer el ecosistema autonómico del videojuego a través del proyecto Espacio PlayCyL, que promueve la colaboración entre administraciones, empresas y centros formativos, así como la proyección exterior del sector, facilitando la presencia de los estudios de la comunidad en eventos internacionales y promoviendo alianzas estratégicas entre los distintos segmentos de la cadena de valor.

CYL GAMES SHOW

Dentro de este proyecto se incluye la celebración del CyL Games Show, los días 6 y 7 de junio también en Ifeza, un evento que complementa la dimensión profesional del Summit con una propuesta abierta al público y de gran impacto, concebida como el principal escaparate del sector en Castilla y León.

CyL Games Show reunirá a más de 70 estudios nacionales e internacionales, desarrolladores, inversores y profesionales del ámbito del videojuego, e incorporará una amplia programación de actividades que incluyen competiciones, exhibiciones, espacios interactivos, simuladores y la participación de destacados creadores de contenido, convirtiendo el recinto "en un gran espacio experiencial" para los aficionados.