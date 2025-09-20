Zarandona celebra que el Gobierno "modifique su criterio" tras el "paseo" de los ministros en el cuartel de La Rubia

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, ha celebrado que el Gobierno haya "modificado su criterio" y se haya dado cuenta del "error que cometió ayer" al realizar un anuncio "cogido por los pelos" de la construcción de 200 viviendas a "precio asequible", en los terrenos del antiguo acuartelamiento La Rubia.

En declaraciones a los medios en respuesta a un comunicado remitido este sábado por el Ministerio sobre esta cuestión, el responsable municipal de Vivienda ha subrayado que la "buena disponibilidad" del Ayuntamiento para construir un mayor número de viviendas en esta zona es "total", por lo que espera "con los brazos abiertos que esto empiece a marchar para que sea una realidad lo antes posible".

Para el edil, esto significa que el viernes los ministros Isabel Rodríguez, Óscar Puente y Ana Redondo acudieron a Valladolid para "darse un paseo y decir nada", puesto que "ni siquiera los suelos están ya en manos del SEPES, que es a quien corresponde desarrollarlos y que va a ser su futuro propietario".

En los mismos términos, ha remarcado que el Consistorio ya se ha dirigido a través una moción para que el Ministerio solicitara al ayuntamiento iniciar los trámites para modificar el planeamiento en el suelo de los cuarteles, porque esta cuestión "lleva una tramitación legal que supone tiempo".

"De hecho ayer la propia ministra no se quiso comprometer en plazos para no crear frustraciones", ha subrayado el responsable municipal, un punto en el que ha criticado que la cantidad de viviendas anunciadas se haya "disparado" de un día a otro.

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno anuncie "continuamente que quiere hacer un esfuerzo en materia de vivienda histórico y resulta que, como lo que anunciaron ayer, pues fue realmente una tremenda decepción".