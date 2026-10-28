Zarandona recalca que VIVA tendrá en 2027 un presupuesto "inversor como nunca", que prevé adquirir, máximo, 13 viviendas

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Ignacio Zarandona. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid y responsable de la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo, VIVA, Ignacio Zarandona, ha recalcado este miércoles que la entidad tendrá en 2027 un presupuesto "inversor como nunca se ha hecho", con un total de 7,7 millones de euros destinados a inversiones, de los cuales se prevé dedicar 1,6 a adquirir viviendas para el parque público, con lo que el edil espera que se puedan comprar, como máximo, "12 ó 13".

El concejal 'popular' ha atendido a los medios de comunicación para informar sobre el Consejo de Administración de VIVA que se celebró este martes y en el que, entre otros asuntos, se aprobó la previsión de ingresos y gastos para el ejercicio 2027, que ha precisado que aún no se trata del "presupuesto cerrado" pero sí que permite apuntar datos sobre inversión.

Con las cifras mencionadas, Zarandona ha explicado que el presupuesto de inversiones ascenderá en 2027 a 7,7 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 50 por ciento con respecto a la inversión aprobada para 2026, que fue de 5,4 millones de euros.

De los 7,7 millones de euros que ha mencionado Zarandona, 1,6 millones se destinarán a la compra de vivienda "diseminada" con operaciones similares a las que se llevan a cabo "por toda la ciudad para aumentar el parque de vivienda" municipal. Se trata de una cifra que supera en medio millón a los 1,1 millones de euros que se preveía destinar este año.

Paralelamente, en el Consejo de Administración se aprobaron también los pliegos para las operaciones de adquisición de vivienda, que elevan ligeramente el límite de precio de las mismas hasta los 140.000 euros, con lo que Zarandona prevé que VIVA pueda "entrar en el mercado" de la compraventa de vivienda, pues ha reconocido que hasta este momento ya no había propietarios que ofrecieran vivienda por debajo del precio máximo anterior.

Hasta ahora, VIVA adquiere viviendas vía "derecho de tanteo y retracto", pero confía en que con el incremento del valor máximo vuelva a haber propietarios que, "por quitarse otra serie de problemas, vengan directamente a VIVA a ofrecer su vivienda, tasemos y lleguemos a un acuerdo".

En cualquier caso, Zarandona ha señalado que con esa cuantía máxima, la previsión de viviendas que se podrían adquirir en 2027 será de, como máximo, "doce o trece".

Por otro lado, se destinará "otra partida importante de 1.600.000 euros" a la transformación de locales que son propiedad del Ayuntamiento y que hasta ahora no se había conseguido dar uso para que se puedan convertir en otras 13 nuevas unidades habitacionales "aproximadamente, porque dependerá de los proyectos que ya están en marcha".

Zarandona ha precisado que para estas operaciones se pondrán como condiciones que el local lleve al menos cinco años sin uso y que en la calle o zona donde se ubique no haya ya más de un 25 por ciento de los locales comerciales convertidos en vivienda.

Además, el concejal del PP ha subrayado que el equipo de Gobierno "no se olvida de sembrar" y destina más de medio millón de euros a urbanización de terrenos para la construcción de vivienda pública, como unos situados en la calle Somosierra, en la zona de la Cañada Real, de los cuales el Ayuntamiento y Viva son propietarios de suelo y donde apunta que se pueden construir "al menos 100 viviendas".

También ha matizado que a las cifras aprobadas este martes se pueden sumar fondos de proyectos que se puedan desarrollar incluidos en el Plan Estatal de Vivienda que "está recientemente aprobado, pero todavía no ha llegado a consolidarse a través de los acuerdos correspondientes con las comunidades autónomas".

CRÍTICAS DEL PSOE

En definitiva, ante las críticas del Grupo Municipal Socialista, que ha tildado de "raquítico" el presupuesto destinado a la adquisición de vivienda al tiempo que defienden que el equipo de Gobierno invierte menos que en la etapa del PSOE y VTLP, Zarandona ha considerado que "se puede hablar de muchas cifras", pero ha aseverado que "hay que llevar gafas de plomo para decir lo que dice" el Grupo Socialista.

Zarandona ha apuntado que el presupuesto inicial de 2023, el último aprobado por el Gobierno municipal de PSOE y VTLP, "probablemente era de 9 millones de euros", pero ha aseverado que la inversión real que se produjo, en un ejercicio gestionado en su segunda mitad por el actual equipo de Gobierno, fue de "en torno a los 2.400.000 euros" porque no se ejecutó en su totalidad.

Cabe apuntar que, según ha explicado el concejal de Urbanismo, en 2026 había aprobado una partida de 1,1 millones de euros para la adquisición de viviendas y, por el momento, se han finalizado cinco operaciones y se han ejecutado 700.000 euros, al tiempo que espera que se pueda agotar el presupuesto con más compras hasta el final de este ejercicio.

PRIORIZAR COMPRA DE VIVIENDA DE MÁS DE 40 METROS CUADRADOS

Por otro lado, ha reconocido que, tal y como ha criticado VTLP, los pliegos incluyen la compra de estudios, que como ha recordado es un concepto "recogido en el PGOU de 2020, aprobado por su partido" para referirse a unidades habitacionales de entre 25 y 40 metros cuadrados.

Pero ha asegurado que "la voluntad de VIVA" mientras él sea presidente del Consejo de Administración de VIVA, será "hacer vivienda", en referencia a los espacios por encima de 40 metros cuadrados "con proyectos razonables y proyectos que cumplan, lógicamente, con la iluminación, con la ventilación, con todos los requisitos que el plan general exige".

Zarandona considera que en una vivienda de 40 metros cuadrados "una persona" puede encontrar una opción "atractiva" para vivir de manera "desahogada".