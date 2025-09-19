Zarandona ve con "decepción" las más de 200 viviendas anunciadas por el Gobierno en Valladolid: "Es un suflé pinchado"

Asegura que se podrían llegar a construir 720 viviendas en el acuartelamiento 'La Rubia' "sin llegar a la masificación"

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha tachado de "suflé pinchado" el anuncio de la construcción de hasta 300 viviendas en el acuartelamiento 'La Rubia' realizado este viernes durante la visita de los ministros Isabel Rodríguez, Óscar Puente y Ana Redondo, puesto que el también exalcalde de la ciudad "comprometió 600 viviendas en mayo de 2023, muy poco antes de que se celebraran las elecciones".

"La cifra me parece ridícula y me ha decepcionado", ha reconocido el edil en declaraciones a los medios con motivo de la visita de los ministros, en las que ha criticado que el Ejecutivo central se dedica a hacer anuncio "constantes de la gran cantidad de viviendas que va a poner al servicio de los españoles para resolver los problemas que ellos mismos han creado".

Precisamente, el responsable municipal de Urbanismo ha asegurado que en esta ubicación se podrían llegar a construir hasta 720 viviendas "sin llegar a la masificación", en tanto en cuanto hay distintos graduaciones, con lo que se podría ir al 80 por ciento de suelo residencial y hasta 520 viviendas, pero podríamos aplicar también, en un extremo más, el concepto de viviendas por hectárea, y entonces se podría llegar a una cifra superior.

Respecto a la cantidad anunciada por la ministra del ramo, ha remarcado que para construir 200 viviendas no hace falta hacer una modificación del plan general, pero sí que hay que impulsar un desarrollo urbanístico, porque está sin desarrollar, una gestión que "lleva un año y medio para poder conseguir esas parcelas finalistas".

"Por tanto, más vale que se pongan las pilas, porque los trámites hay que llevarlos a cabo, y desde luego esta realidad la están retrasando mucho en el tiempo", ha lamentado el edil, un punto en el que ha incidido en que cuando Puente "anunció aquellas 600 viviendas dijo que sería un hito y un hecho histórico para los jóvenes en Valladolid".

No obstante, ha señalado, ese "hito histórico ya se ha producido", en la medida en que entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento se han puesto a disposición 600 viviendas para jóvenes en la ciudad, "cosa que a veces por más que se repita no quieren escuchar". "Nosotros realizamos hitos históricos en silencio", ha apostillado.

En consecuencia, el anuncio que los ministros han realizado este viernes es "nada", porque solo se ha dado a conocer que esos terrenos se van a traspasar al SEPES, que es quien tiene que desarrollar el suelo residencial, algo que "ya se sabía".

Preguntado por si en el futuro el Ayuntamiento estaría dispuesto a mantener conversaciones con el Gobierno para llegar a más viviendas, el concejal ha asegurado que los responsables municipales están dispuestos a cualquier conversación tanto en la Sociedad Alta Velocidad como en cualquier otro foro.

Para poner de manifiesto la voluntad del Consistorio, el concejal de Urbanismo y Vivienda de Valladolid ha recordado que el alcalde ha escrito en varias ocasiones a los responsables ministeriales y "no ha obtenido respuesta".

"La muestra está aquí, ya que hoy no nos han convocado y nos hemos enterado por la prensa de que venían a visitar el acuertelamiento", ha criticado el edil.