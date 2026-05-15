Zaratán (Valladolid) acoge este sábado la Final Four de la Liga Nacional de Rugby en Silla de Ruedas

Zaratán acoge este sábado la Final Four de la Liga Nacional de Rugby en Silla de Ruedas con cuatro equipos de élite. - AYUNTAMIENTO DE ZARATÁN (VALLADOLID)

ZARATÁN (VALLADOLID), 15 (EUROPA PRESS)

La localidad de Zaratán (Valladolid) se convierte en la sede oficial de la Final Four de la Liga Nacional de Rugby en soilla de Ruedas, que se celebrará este sábado, 16 de mayo, en el Pabellón Infanta Juana, con la participación de los cuatro mejores clubes tras las nueve jornadas de la fase regular, procedentes de diversos puntos de la geografía española.

El evento ha sido presentado este viernes en el Ayuntamiento de la localidad con la participación del director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo; el presidente de la Federación Española de Deportes con Discapacidad Física (FEDDF), Enrique Álvarez Orcajo, y el alcalde del municipio, Roberto Migallón.

Los equipos que han logrado la clasificación para luchar por el título liguero son el C.D. Adapta Zaragoza RSR, el conjunto sevillano Dragones del CAAD y los clubes catalanes BUC Wheelchair Rugby y Spartans Granollers. El torneo comenzará a las 10.00 horas con las semifinales, destacando el enfrentamiento entre el BUC y el Spartans Granollers.

La jornada deportiva continuará a las 12.00 horas con el encuentro entre los Dragones del CAAD y el C.D. Adapta Zaragoza RSR. Por la tarde, la actividad se reanudará a las 16.00 horas con el partido por el tercer y cuarto puesto, mientras que la gran final y la clausura están previstas para las 18.00 horas de hoy. La organización ha confirmado que todos los encuentros podrán seguirse en directo a través de la plataforma digital Youtube.

El director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, ha destacado que esta cita deportiva de alto nivel permite reivindicar el derecho y la participación de las personas con discapacidad en el ámbito social. Por su parte, el presidente de la FEDDF, Enrique Álvarez, ha subrayado la ilusión de afrontar esta fase final y ha incidido en que los cuatro participantes ofrecerán un gran espectáculo para que los ciudadanos puedan conocer mejor esta vibrante modalidad del deporte adaptado.

El alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, ha expresado su orgullo por acoger este certamen nacional y ha destacado la apuesta del municipio por el fomento de la vida saludable y el deporte en todos sus ámbitos. En este sentido, el concejal de Deportes, Jonatan Gallego, se ha felicitado de que la elección de la localidad como sede nacional pone de manifiesto la calidad de las instalaciones deportivas municipales, que están preparadas para albergar competiciones de máxima exigencia.