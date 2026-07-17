El ZerdoPop de El Burgo de Osma (Soria) da a conocer los horarios de una edición con Siloé como cabeza de cartel

Los horarios del ZerdoPop de El Burgo de Osma (Soria), con Siloé como estrella, ya disponibles - ZERDOPOP

SORIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de El Burgo de Osma (Soria), que se celebrará los próximos 31 de julio y 1 de agosto, ha dado a conocer los horarios del ZerdoPop en una edición que contará con Siloé como cabeza de cartel y reunirá en la Plaza de Toros algunas de las propuestas musicales más destacadas del panorama nacional junto a nuevos talentos y artistas con raíces en el territorio.

La apertura de puertas tendrá lugar a las 19.00 horas. A partir de ahí, el escenario recibirá a Chus Palacios (19.00), Gara Durán (20.00), Comandante Twin (21.05) y Siloé (22.20). La noche continuará con una sesión de Chus Palacios desde las 23.50 horas para cerrar una primera jornada marcada por la música en directo y el ambiente festivo.

La organización informa de que quedan ya muy pocas entradas para disfrutar del ZerdoPop, entradas que todavía pueden adquirirse a través de la página web oficial del festival.

La experiencia continuará el sábado 1 de agosto con una gran sesión vermú en la Plaza de la Constitución, conocida popularmente como El Rastro, que contará con las actuaciones de Tenda (13.10) y Maloserá (14.30), una formación con raíces en El Burgo de Osma.

El festival continuará esa misma noche en la Plaza de Toros con una jornada dedicada a los DJs y la música disco en todas sus vertientes, cuyos horarios y programación se darán a conocer próximamente.

El acceso será gratuito hasta completar el aforo, con preferencia para aquellas personas que hayan adquirido la entrada del ZerdoPop.

Además de la música, el Festival de El Burgo de Osma desarrolla una intensa programación paralela de actividades culturales, gastronómicas y patrimoniales que se extenderá durante los meses de julio, agosto y septiembre, organizada en colaboración con el Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid.

El Festival de El Burgo de Osma es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de El Burgo de Osma, Caja Rural de Soria, Estrella Damm y Manzanas de Soria (Nufri).