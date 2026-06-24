El Zorrilla celebrará las Fiestas de Valladolid con grandes clásicos, comedia y nombres destacados de la escena nacional

Archivo - El Teatro Zorrilla, en una foto de archivo de un acontecimiento cultural. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Zorrilla ya tiene definida su programación para septiembre, un mes en el que las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo volverán a ocupar un lugar destacado en la actividad del espacio escénico. Durante esas fechas pasarán por el escenario vallisoletano algunos de los títulos más relevantes de la cartelera nacional, entre ellos La Ratonera, la obra no musical más representada del mundo; Pijama para seis, con Gabino Diego al frente del reparto; o Entre bobos anda el juego, uno de los grandes clásicos de Francisco de Rojas Zorrilla.

Antes del paréntesis estival, el Zorrilla pondrá el cierre a la temporada de primavera el próximo 28 de junio, a las 19.00 horas, con Waitress. El musical, adaptación al castellano de uno de los títulos más reconocidos del teatro musical contemporáneo. Basada en la película homónima de 2007 y con música y letras de Sara Bareilles, la historia sigue a Jenna, una joven camarera y pastelera que busca la fuerza necesaria para cambiar el rumbo de su vida. Una historia de amistad, valentía y superación que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo.

LA RATONERA, GABINO DIEGO Y EL HUMOR PROTAGONIZAN LAS FERIAS.

La actividad regresará el 4 de septiembre con Entre bobos anda el juego, una de las comedias más conocidas de Francisco de Rojas Zorrilla. La compañía Morboria llevará a escena este clásico del Siglo de Oro, considerado por numerosos especialistas la primera gran comedia de figurón del teatro español.

El 5 de septiembre será el turno de Las niñas del sexorcista, dirigida por Víctor Matellano y escrita por Jaime Bartolomé. La función combina humor negro, terror y música en una parodia del cine de posesiones y del destape español. La producción cuenta con la colaboración especial, de forma virtual, de Millán Salcedo y propone una sucesión de situaciones disparatadas, referencias populares y guiños cinematográficos.

Uno de los principales reclamos de las Ferias será La Ratonera, de Agatha Christie, que podrá verse el 6 de septiembre en doble función. Considerada la obra no musical más representada del mundo, ha permanecido más de setenta años en cartel en Londres y sigue siendo uno de los grandes referentes del teatro de suspense. La versión dirigida por Ignasi Vidal mantiene intacta la intriga del original y acerca el clásico a los espectadores actuales.

El 9 de septiembre llegará Esto no es Fuenteovejuna, una creación de la compañía Lagarto Lagarto que reinventa el clásico de Lope de Vega desde una mirada satírica, participativa y contemporánea. Con dramaturgia y dirección de Javier Trillo y Alfonso Palomares, y con Encarni Corrales, J.J. Sánchez y Alfonso Palomares sobre el escenario, la función transforma el drama original en una fiesta-protesta sobre la justicia y el poder, en la que el público decide cómo avanza la historia.

La comedia tomará el relevo el 11 de septiembre con Pijama para seis, de Marc Camoletti. Gabino Diego encabeza un reparto integrado también por Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga y Jesús Cisneros en una historia de amantes, coartadas y malentendidos que convierte una velada aparentemente perfecta en una sucesión de situaciones cada vez más disparatadas.

El 12 de septiembre se representará Érase una vez los 80, un viaje cargado de humor y nostalgia a través de los recuerdos de una década que marcó a toda una generación. La música, la televisión, la moda, los juegos, la tecnología y los primeros amores sirven de punto de partida para una función construida desde la memoria compartida.

Las Ferias concluirán en el Teatro Zorrilla el 13 de septiembre con El club de los malos padres, una comedia sobre la paternidad, la adolescencia y los nuevos códigos familiares. A través de situaciones reconocibles, Andrés Torres aborda con ironía los retos de convivir con hijos que crecen, cambian de lenguaje y convierten lo cotidiano en una fuente inagotable de humor.

JUAN JOSÉ MILLÁS, MARIO GAS Y EL TALENTO LOCAL TOMAN EL RELEVO.

La segunda quincena del mes comenzará el 18 de septiembre con Miércoles que parecen jueves. Escrita por Juan José Millás, dirigida por Mario Gas e interpretada por Clara Sanchis, la pieza traslada al escenario algunos de los temas más reconocibles del universo literario del autor, como la identidad, la imaginación, la extrañeza o la difusa frontera entre realidad y ficción.

Un día después, Impro Valladolid Teatro inaugurará su nueva temporada en el Teatro Zorrilla con El Show de Impro. La compañía vallisoletana volverá a convertir al público en parte esencial de la función, construyendo cada historia en directo a partir de sus propuestas y haciendo que cada representación sea irrepetible.

La actividad continuará el 20 de septiembre con Salto o caída, un texto de Juanma Díez Diego que aborda cuestiones como el suicidio, la memoria y las huellas que dejan quienes ya no están. La historia sigue a un joven que regresa veinte años después a un lugar marcado por la tragedia para intentar reconstruir lo sucedido y encontrar respuestas.

Los días 25 y 26 de septiembre el Teatro Zorrilla acogerá Drácula. Una comedia terrorífica, una revisión del clásico de Bram Stoker que combina terror gótico, humor y un ritmo escénico vertiginoso para ofrecer una mirada tan sorprendente como actual sobre uno de los personajes más célebres de la literatura universal. La producción llega avalada por la trayectoria de una compañía que obtuvo el Premio Teatro Musical 2019 por Caperucita Roja y fue candidata a los Premios Max en 2015 por Laura y el enigma de la música perdida en el vagón de metro.

El 27 de septiembre llegará Mitad y mitad, una de las grandes citas humorísticas del mes. Carlos Chamarro y David Fernández protagonizan esta comedia de Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez, una historia marcada por los malentendidos, los giros inesperados y el choque entre personalidades opuestas.